"Ему важно быть спокойным. Команда выиграла, но это ему только первый матч. Фактурный форвард, хорошо играет в подыгрыше. Больше ничего говорить не хочу. Ещё рано. Будет скромнее", - сказал Мусаев в интервью "Матч ТВ".
В среду "Краснодар" обыграл московское "Динамо" (4:0). Дублем в составе "быков" отметился Казбек Мукаилов. Это был его дебютный матч за основную команду. Ещё голами отметились Густаво Сантос и Эдуард Сперцян. После двух туров группового этапа Кубка России команда Мусаева занимает второе место в группе B.
После четырёх туров чемпионата России "Краснодар" располагается на втором месте, набрав девять очков. Они обыграли "Пари НН" (3:0), московское "Динамо" (1:0), "Оренбург" (1:0) и проиграли московскому "Локомотиву" (1:2).
Следующий матч "быки" проведут дома против "Сочи". Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.
Мусаев - о нападающем Мукаилове: ему важно быть спокойным
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о главных качествах нападающего команды Казбека Мукаилова.
Фото: ФК "Динамо" Москва