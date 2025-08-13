"Думаю, что до зимы его положение будет крепким. При этом всё зависит, на каком месте «Спартак» окажется после 18 туров. Если придёт новый тренер, это не вариант. Ему вновь потребуются время, чтобы свою философию команде привить, новые футболисты. Хотя Ивич, которого прочат, тоже способен по характеру привести к чемпионству. В «Краснодаре» не получилось, здесь вполне может. Что есть опыт в российском чемпионате, небольшой плюс», — приводит слова Семшова Livesport.
Во вторник "Спартак" уступил в серии пенальти в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским "Динамо". В основное время встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Гол в ворота хозяев на 87-й минуте забил нападающий Гамид Агаларов, реализовав 11-метровый. Счёт сравнял полузащитник красно-белых Руслан Литвинов на 90+5-й минуте, после чего игра продолжилась серией послематчевых пенальти, где сильнее оказались гости (4:3).
Следующий матч “Спартак” проведёт дома против “Зенита” в рамках 5-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт в субботу, 16 августа.
В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают 11 место, набрав четыре очка. Команда, пропустив восемь мячей, повторила клубный антирекорд на старте чемпионата.
Семшов рассказал, кто способен привести "Спартак" к чемпионству.
Бывший футболист "Динамо" Игорь Семшов поделился мнением о возможном кандидате на должность главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" Москва