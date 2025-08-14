Комличенко оценил свою форму в начале сезона

"Максимально недоволен своим началом сезона. Командой доволен, своим - нет. Не прохожу в стартовый состав по делу. Дима Воробьёв в сумасшедшей форме, в каждой игре голевое действие", - рассказал Комличенко в интервью "Матч ТВ".
Николай Комличенко перешёл в "Локомотив" этим летом. В новом сезоне он провёл шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.
В минувшем сезоне форвард играл в "Ростове". В его составе он провёл 37 матчей, отметился девятью голами.
В среду “Локомотив” обыграл “Балтику” (2:0) во 2-м туре группового этапа Кубка России. Счёт в матче открыл Алексей Батраков, реализовав пенальти на 23-й минуте. На 98-й минуте гол забил Дмитрий Воробьёв. На данный момент “железнодорожники” занимают третье место в группе D. Также во время матча произошла стычка. Вступившись за сбитого на газон Никиту Салтыкова, Алексей Батраков подкатился в ноги Ивану Беликову. Затем начались активные споры между игроками.
Следующий матч команда Галактионова проведёт на выезде против “Балтики” в чемпионате России. Встреча пройдёт в субботу, 16 августа.
В Российской премьер-лиге “Локомотив” лидирует после четырёх туров, набрав 12 очков.
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко высказался о своей игре в составе "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив" Москва