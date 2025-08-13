Карпукас - о стычке в матче с "Балтикой": побежали, чтобы разнять

“Стычка в конце игры? Я был достаточно далеко. Нашего Батрачка подтолкнули, и началась какая-то суматоха. Побежали, чтобы разнять ребят, а не для того, чтобы обострить ситуацию. Хотели успокоить всех” – сказал Карпукас в интервью “РБ Спорт”.
“Локомотив” обыграл “Балтику” (2:0) во 2-м туре группового этапа Кубка России. Счёт в матче открыл Алексей Батраков, реализовав пенальти на 23-й минуте. На 98-й минуте гол забил Дмитрий Воробьёв. На данный момент “железнодорожники” занимают третье место в группе D. Также во время матча произошла стычка. Вступившись за сбитого на газон Никиту Салтыкова, Алексей Батраков подкатился в ноги Ивану Беликову. Затем начались активные споры между игроками.
Следующий матч команда Галактионова проведёт на выезде против “Балтики” в чемпионате России. Встреча пройдёт в субботу, 16 августа.
В Российской премьер-лиге “Локомотив” лидирует после четырёх туров, набрав 12 очков.
Фото: ФК "Локомотив" Москва