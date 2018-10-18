Сооснователь российской академии "Ювентуса": Маркизио подписался на нас в Инстаграм еще до перехода в "Зенит"

Георгий Кужим, сооснователь и исполнительный директор Juventus Academy Russia, на спортивном бизнес-форуме Sport Leaders Global Forum, проходящем в настоящий момент в Санкт-Петербурге, рассказал об отношениях итальянского новичка "Зенита" и экс-игрока "Ювентуса " Клаудио Маркизио с российской академией туринского клуба.- Маркизио знает о нашей академии, - отметил Кужим, - подписан на нас в Инстаграм. Причем подписался еще до перехода в "Зенит". Мы связывались с ним через его помощника - передали пожелания успеха, пригласили в гости. Маркизио рад, что в Санкт-Петербурге есть представительство его родного клуба. Совместных планов пока нет, но можно сказать, что мы с ним находимся на связи.- Это его выбор. Здесь ведь некий политес - он теперь выступает в "Зените", дети у него неплохо играют в футбол, судя по видео в его соцсетях, так что логично, что они носят зенитовские футболки. Это правильно. Но если он захочет - наши двери всегда открыты!