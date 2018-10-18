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Игорь Тер-Ованесян: я бы пригласил Кокорина и Мамаева в центр поля. С голыми задницами. Взял ремень - и выпорол!

Трехкратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр в прыжках в длину Игорь Тер-Ованесян прокомментировал ситуацию вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Вот можете представить, чтобы подобное случилось в ваше время?

– А что представлять, бывало и такое.

– Неужели?

– Тогда просто никто об этом не говорил, такая шумиха не поднималась. А так, повторюсь, человеческая сущность не меняется. На этот раз раскрутили все. Наверное, кому-то нужен показательный процесс. Как в свое время было со Стрельцовым. Но тюрьма тут ни к чему.

– А что нужно?

– Где они играют?

– "Зенит" и "Краснодар".

– Вот в перерыве между игрой этих команд я бы пригласил их в центр поля. С голыми жопами. Взял бы ремень – и выпорол! И отправил вон. Если полгода потом бы вели себя хорошо – можно возвращать. Такое вот перевоспитание.
А тюрьма тут не выход. Тем более, мы не знаем, что именно случилось. Может быть, кто-то сказал что-то обидное.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:30
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#2  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 22:33)
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Ремень это типа повод?Ты опаздал уже Ахпер.Там Симонян уже готовится.Кнут и наручники ему на днюху даже преподнесли в подарок,опробовать желает.Даже глава КДК Григорян ему свою очередь уступил,а тут какой то Тер Ованесян.Джигарханян с Петросяном и то как простые смертные в очереди стоят
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#1  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:14)
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А без ремня выпороть слабо? joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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