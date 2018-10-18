Игорь Тер-Ованесян: я бы пригласил Кокорина и Мамаева в центр поля. С голыми задницами. Взял ремень - и выпорол!

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Трехкратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр в прыжках в длину Игорь Тер-Ованесян прокомментировал ситуацию вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
– Вот можете представить, чтобы подобное случилось в ваше время?
– А что представлять, бывало и такое.
– Неужели?
– Тогда просто никто об этом не говорил, такая шумиха не поднималась. А так, повторюсь, человеческая сущность не меняется. На этот раз раскрутили все. Наверное, кому-то нужен показательный процесс. Как в свое время было со Стрельцовым. Но тюрьма тут ни к чему.
– А что нужно?
– Где они играют?
– "Зенит" и "Краснодар".
– Вот в перерыве между игрой этих команд я бы пригласил их в центр поля. С голыми жопами. Взял бы ремень – и выпорол! И отправил вон. Если полгода потом бы вели себя хорошо – можно возвращать. Такое вот перевоспитание.
А тюрьма тут не выход. Тем более, мы не знаем, что именно случилось. Может быть, кто-то сказал что-то обидное.
"Спорт-Экспресс"
– Вот можете представить, чтобы подобное случилось в ваше время?
– А что представлять, бывало и такое.
– Неужели?
– Тогда просто никто об этом не говорил, такая шумиха не поднималась. А так, повторюсь, человеческая сущность не меняется. На этот раз раскрутили все. Наверное, кому-то нужен показательный процесс. Как в свое время было со Стрельцовым. Но тюрьма тут ни к чему.
– А что нужно?
– Где они играют?
– "Зенит" и "Краснодар".
– Вот в перерыве между игрой этих команд я бы пригласил их в центр поля. С голыми жопами. Взял бы ремень – и выпорол! И отправил вон. Если полгода потом бы вели себя хорошо – можно возвращать. Такое вот перевоспитание.
А тюрьма тут не выход. Тем более, мы не знаем, что именно случилось. Может быть, кто-то сказал что-то обидное.
"Спорт-Экспресс"
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