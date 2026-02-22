Матчи Скрыть

Мостовой прокомментировал отказ "Сочи" от подписания Николсона

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на отказ "Сочи" от трансфера ямайского нападающего Шамара Николсона.
По мнению Мостового, сочинской команде очень нужны форварды. Об отказе клуба подписывать экс-игрока "Спартака" сообщил инсайдер Иван Карпов.

"Сочи" нужны нападающие. Шамар Николсон для них был бы нормальным трансфером.

Но мы не знаем, что у него с состоянием. Им форварды нужны, чтобы голы забивать", — отметил Мостовой в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

С февраля 2025 года Шамар Николсон выступает за мексиканский клуб "Тихуана", в составе которого на данный момент провел 21 матч, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. За "Спартак" Николсон отыграл 57 встреч, забил 16 голов и отдал 6 ассистов (2022–2024). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,2 млн евро.

"Сочи" после 18 туров замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 9 очками в активе.

