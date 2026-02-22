Мостовой прокомментировал отказ "Сочи" от подписания Николсона

"Сочи" нужны нападающие. Шамар Николсон для них был бы нормальным трансфером.
Но мы не знаем, что у него с состоянием. Им форварды нужны, чтобы голы забивать", — отметил Мостовой в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
С февраля 2025 года Шамар Николсон выступает за мексиканский клуб "Тихуана", в составе которого на данный момент провел 21 матч, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. За "Спартак" Николсон отыграл 57 встреч, забил 16 голов и отдал 6 ассистов (2022–2024). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,2 млн евро.
"Сочи" после 18 туров замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 9 очками в активе.