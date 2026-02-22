"Интер Майами" с Месси разгромно проиграл "Лос-Анджелесу" на старте сезона в MLS

"Лос-Анджелес" в первом туре регулярного чемпионата Высшей лиги футбола США (MLS) разгромил на своем поле "Интер Майами" с Лионелем Месси в составе.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу лос-анджелесской команды. Голы забили Давид Мартинес (37'), Денис Буанга (73') и Нейтан Ордас (90+4'). Звездный форвард и капитан "Интер Майами" Лионель Месси провел на поле весь матч, но помочь своей команде не сумел.



Таким образом, действующий победитель Кубка MLS с нулем очков после первого тура занимает 14 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче "Интер Майами" сыграет в гостях с "Орландо Сити" (9-е место Востока, 0 очков). Встреча состоится 1 марта, начало — в 03:00 мск.