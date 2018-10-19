Борис Чухлов: ну Мамаев и дурак - каждый игрок хочет выступать за "Краснодар"

Чемпион СССР в составе "Зенита" Борис Чухлов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ахматом""Жду разгрома в Краснодаре, мне очень симпатична эта команда. Молодец Галицкий! Когда президент не то чтобы просто участвует, а живёт клубом, это всё сказывается на футболистах. Они отдают всё, играют с душой.Ну и дурак Мамаев, что совершил свои безумства. Сейчас каждый футболист хотел бы выступать за "Краснодар", - сказал Чухлов.