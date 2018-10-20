Сальваторе Боккетти: "Спартак" - лучшая команда в мире

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал, что считает нынешний клуб самым важным в карьере."100 матчей за "Спартак" это просто супер! Никогда раньше ни за одну команду мне не доводилось проводить 100 игр. "Спартак" — лучший клуб мире, в моей жизни эта команда значит очень многое. Здесь ощущаю себя как дома", — сказал Боккетти.Боккетти перешёл в "Спартак" из "Рубина" в 2013 году.