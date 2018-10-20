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Сальваторе Боккетти: "Спартак" - лучшая команда в мире

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал, что считает нынешний клуб самым важным в карьере.

"100 матчей за "Спартак" это просто супер! Никогда раньше ни за одну команду мне не доводилось проводить 100 игр. "Спартак" — лучший клуб мире, в моей жизни эта команда значит очень многое. Здесь ощущаю себя как дома", — сказал Боккетти.

Боккетти перешёл в "Спартак" из "Рубина" в 2013 году.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Боккетти
Сегодня, 12:47
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9
(3)
#9  Freddy   (Сегодня, 14:00)
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online

Цитата: miktar
smiley smiley smiley

ты и есть из секты Конифеева smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:37)
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Болеет за:
«Спартак»
эвона, как у бакланов и их челяди пуканы полыхнули..
Урал,
nicolka,
soloz,
acetophenon,

miktar,miktar,

у бакланьей челяди полыхнуло аж два раза..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#7  miktar   (Сегодня, 13:34)
  • -3
  •  (3)
online

секта сумасшедших...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#6  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:29)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну, если ему там тёплый хлев и сытое корыто... Всяк бокетти свой спартак хвалит.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  checkmate  checkmate (Сегодня, 13:28)
  • 0
  •  (4)
online

Это факт, а факт самая упрямая в мире вещь.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
#4  soloz   Россия (Сегодня, 13:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#3  miktar   (Сегодня, 13:24)
  • -2
  •  (4)
online

smiley smiley smiley


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  nicolka  Москва (Сегодня, 13:12)
  • -1
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ПОКАЗЫВАЯ ИГРУ НЕ ТАК НЕ СЯК НЕ ТАК ЗАЛИВАТЬСЯ БУДЕШЬ! КОМУ ТЫ НУЖЕН !


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ПЕРЕЖИВАЛЬЩИК С 49 СТАЖЕМ!Я НЕ БОЛЕЮ! Я ПЕРЕЖИВАЮ ЗА ФУТБОЛ РОСЕЙСКИЙ!!!
Регистрация: 4.03.2017 [жалоба]
#1  Урал  Магадан (Сегодня, 12:51)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Петросян блин...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
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