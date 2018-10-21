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Резиуан Мирзов: "Спартак" оставляет много свободных зон

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов о матче против "Спартака" (3:2).

- В первой половине мы играли хорошо на контратаках. Установка на игру была такая: "Спартак" играет в атаку, сзади оставляет много свободных зон, нам необходимо было убегать быстро вперёд, так мы и забили два гола.
Теги: Арсенал Тула Спартак Мирзов
Сегодня, 19:53
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