Резиуан Мирзов: "Спартак" оставляет много свободных зон

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов о матче против "Спартака" (3:2).- В первой половине мы играли хорошо на контратаках. Установка на игру была такая: "Спартак" играет в атаку, сзади оставляет много свободных зон, нам необходимо было убегать быстро вперёд, так мы и забили два гола.