Алексей Ребко: "Спартак" при Каррере стал неуправляемым

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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19:28
Руслан Нигматуллин: Черчесов, Карпин, Тихонов - подходящие кандидатуры на должность наставника "Спартака" (1)
Руслан Нигматуллин: Черчесов, Карпин, Тихонов - подходящие кандидатуры на должность наставника "Спартака" (1)
17:48
Александр Мостовой: если позовут в тренерский штаб "Спартака", с удовольствием отвечу "да" (12)
Александр Мостовой: если позовут в тренерский штаб "Спартака", с удовольствием отвечу "да" (12)
17:12
"Прощай и Бог с тобой!" Назаров опубликовал песню после увольнения Карреры из "Спартака" (видео) (24)
"Прощай и Бог с тобой!" Назаров опубликовал песню после увольнения Карреры из "Спартака" (видео) (24)
16:25
Джорджио Д'Урбано - про увольнение Карреры: претензии и давление выходят за рамки здравого смысла (4)
Джорджио Д'Урбано - про увольнение Карреры: претензии и давление выходят за рамки здравого смысла (4)
16:13
Доктор Лю: Каррера – слабый тренер. Он менял полсостава после каждой игры, зачем так делать? (34)
Доктор Лю: Каррера – слабый тренер. Он менял полсостава после каждой игры, зачем так делать? (34)
16:00
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15:20
Кафельников: к нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Клопп и Гвардиола не помогут (16)
Кафельников: к нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Клопп и Гвардиола не помогут (16)
14:46
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Рауль Рианчо: я всегда считал, что самое важное — футболисты, а мы здесь, чтобы помогать им (11)
14:03
Сергей Хусаинов: как-то услышав во Владикавказе "зарэжу" собирался не выходить на 2-й тайм. Такой вот плохой Хусаинов (2)
Сергей Хусаинов: как-то услышав во Владикавказе "зарэжу" собирался не выходить на 2-й тайм. Такой вот плохой Хусаинов (2)
12:32
"Хочу посмотреть, как следующего уничтожать будете" - Максим Калиниченко отреагировал на отставку Карреры (20)
"Хочу посмотреть, как следующего уничтожать будете" - Максим Калиниченко отреагировал на отставку Карреры (20)
12:20
Источник: главный конкурент Черчесова за пост в "Спартаке" - уволенный из "Крыльев" Тихонов (52)
Источник: главный конкурент Черчесова за пост в "Спартаке" - уволенный из "Крыльев" Тихонов (52)
12:14
Вице-президент РФС о Черчесове: к нам не обращались, так что вопрос о совмещении не комментирую
Вице-президент РФС о Черчесове: к нам не обращались, так что вопрос о совмещении не комментирую
11:10
Отец Мамаева: футболисты просто не успевают взрослеть - они с 5 лет отдают свою жизнь футболу (8)
Отец Мамаева: футболисты просто не успевают взрослеть - они с 5 лет отдают свою жизнь футболу (8)
10:37
Черчесов, Слуцкий или Жардим? Кто будет тренировать московский "Спартак" после увольнения Карреры (9)
Черчесов, Слуцкий или Жардим? Кто будет тренировать московский "Спартак" после увольнения Карреры (9)
Алексей Ребко: "Спартак" при Каррере стал неуправляемым
Экс-игрок московского "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко прокомментировал новость об увольнении главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
Основным кандидатом на место Карреры в "Спартаке" называется главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
"Увольнение Карреры было логичным. Команда перестала быть управляемой, много проигрывала! Из "Спартака" и за меньшее увольняли!
Черчесов — лучший кандидат для "Спартака", но не для страны. К сожалению, разорваться будет трудно, но ему и его команде это будет под силу!", - цитирует Ребко Sport24.
Основным кандидатом на место Карреры в "Спартаке" называется главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
"Увольнение Карреры было логичным. Команда перестала быть управляемой, много проигрывала! Из "Спартака" и за меньшее увольняли!
Черчесов — лучший кандидат для "Спартака", но не для страны. К сожалению, разорваться будет трудно, но ему и его команде это будет под силу!", - цитирует Ребко Sport24.
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