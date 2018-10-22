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Алексей Ребко: "Спартак" при Каррере стал неуправляемым

Экс-игрок московского "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко прокомментировал новость об увольнении главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Основным кандидатом на место Карреры в "Спартаке" называется главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Увольнение Карреры было логичным. Команда перестала быть управляемой, много проигрывала! Из "Спартака" и за меньшее увольняли!

Черчесов — лучший кандидат для "Спартака", но не для страны. К сожалению, разорваться будет трудно, но ему и его команде это будет под силу!", - цитирует Ребко Sport24.
Теги: Ребко Спартак
Сегодня, 19:06
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