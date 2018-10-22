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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Григорян: Каррера может идти работать в пиццерию к Боккетти
Главный тренер женской футбольной команды ЦСКА Александр Григорян считает, что руководство "Спартака" правильно сделало, отправив в отставку главного тренера Массимо Карреру.
В понедельник "Спартак" объявил о том, что итальянский специалист освобожден от должности главного тренера. Ранее Каррера в шутку говорил, что после ухода из "Спартака" он пойдет работать в пиццерию к Боккетти.
"За чемпионство Каррере можно сказать спасибо. Никогда нельзя забывать то, что он сделал для "Спартака". Но тренерская жизнь такова, что приходится жить сегодняшними реалиями. За вчерашний день болельщики могут его благодарить, 16 лет клуб не был чемпионом, а с ним завоевал трофей. Теперь, как говорил Каррера, он может пойти работать в пиццерию к Сальваторе Боккетти.
Совершенно очевидно, что этот шаг был сделан вовремя. Игра "Спартака" зашла в тупик, в атакующих действиях команда не знает, что делать, и это удивительно. Команда находится на таком этапе, когда сыгранность должна быть ее козырем. А если человек впервые посмотрит игру "Спартака", то подумает, что команда собралась впервые неделю назад. Для сравнения, тот же "Арсенал", с которым Олег Кононов работает недавно, на голову превосходит в этом плане "красно-белых".
У Карреры было достаточно времени, но он не воспользовался им. Итальянский специалист, в отличие от других интервью после матчей, вчера признал свою несостоятельность. Его ответы на пресс-конференции были крайне неуверенными, он трижды говорил, что дело в нем и он, может быть, не прав. Это говорит о том, что он не контролировал ситуацию в команде. Его увольнение должно было состояться еще полтора месяца назад", - цитирует Григоряна "Р-Спорт".
В понедельник "Спартак" объявил о том, что итальянский специалист освобожден от должности главного тренера. Ранее Каррера в шутку говорил, что после ухода из "Спартака" он пойдет работать в пиццерию к Боккетти.
"За чемпионство Каррере можно сказать спасибо. Никогда нельзя забывать то, что он сделал для "Спартака". Но тренерская жизнь такова, что приходится жить сегодняшними реалиями. За вчерашний день болельщики могут его благодарить, 16 лет клуб не был чемпионом, а с ним завоевал трофей. Теперь, как говорил Каррера, он может пойти работать в пиццерию к Сальваторе Боккетти.
Совершенно очевидно, что этот шаг был сделан вовремя. Игра "Спартака" зашла в тупик, в атакующих действиях команда не знает, что делать, и это удивительно. Команда находится на таком этапе, когда сыгранность должна быть ее козырем. А если человек впервые посмотрит игру "Спартака", то подумает, что команда собралась впервые неделю назад. Для сравнения, тот же "Арсенал", с которым Олег Кононов работает недавно, на голову превосходит в этом плане "красно-белых".
У Карреры было достаточно времени, но он не воспользовался им. Итальянский специалист, в отличие от других интервью после матчей, вчера признал свою несостоятельность. Его ответы на пресс-конференции были крайне неуверенными, он трижды говорил, что дело в нем и он, может быть, не прав. Это говорит о том, что он не контролировал ситуацию в команде. Его увольнение должно было состояться еще полтора месяца назад", - цитирует Григоряна "Р-Спорт".
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