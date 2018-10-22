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Александр Григорян: Каррера может идти работать в пиццерию к Боккетти

Главный тренер женской футбольной команды ЦСКА Александр Григорян считает, что руководство "Спартака" правильно сделало, отправив в отставку главного тренера Массимо Карреру.

В понедельник "Спартак" объявил о том, что итальянский специалист освобожден от должности главного тренера. Ранее Каррера в шутку говорил, что после ухода из "Спартака" он пойдет работать в пиццерию к Боккетти.

"За чемпионство Каррере можно сказать спасибо. Никогда нельзя забывать то, что он сделал для "Спартака". Но тренерская жизнь такова, что приходится жить сегодняшними реалиями. За вчерашний день болельщики могут его благодарить, 16 лет клуб не был чемпионом, а с ним завоевал трофей. Теперь, как говорил Каррера, он может пойти работать в пиццерию к Сальваторе Боккетти.

Совершенно очевидно, что этот шаг был сделан вовремя. Игра "Спартака" зашла в тупик, в атакующих действиях команда не знает, что делать, и это удивительно. Команда находится на таком этапе, когда сыгранность должна быть ее козырем. А если человек впервые посмотрит игру "Спартака", то подумает, что команда собралась впервые неделю назад. Для сравнения, тот же "Арсенал", с которым Олег Кононов работает недавно, на голову превосходит в этом плане "красно-белых".

У Карреры было достаточно времени, но он не воспользовался им. Итальянский специалист, в отличие от других интервью после матчей, вчера признал свою несостоятельность. Его ответы на пресс-конференции были крайне неуверенными, он трижды говорил, что дело в нем и он, может быть, не прав. Это говорит о том, что он не контролировал ситуацию в команде. Его увольнение должно было состояться еще полтора месяца назад", - цитирует Григоряна "Р-Спорт".
Теги: Григорян Боккетти Каррера Спартак
Сегодня, 21:04
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(5)
#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:14)
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  •  (1)
online

Ага,блеать - тренеришку туда же отправляли. А он взял с совершенно несильнееспартака Севильей три говночашки подряд - что немыслимо. И с Арсеналом теперь рвет и мечет. И будет и Реал тренировать, а может барселону.

А вы где, посылающие??? Ау????
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  AlecseiSoc  Сочи (Сегодня, 22:10)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Без пастуха кобыл, тут вот не как бы не обошлось, ляпнул со стойла.
Регистрация: 13.03.2017 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:53)
  • -2
  •  (4)

Тебе самому только в женской бане лифтером работать, петух гамбургский.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:37)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Ох, Григорян то куда лезет? Его максимум - развлечение журналистов и ФНЛ, а уже обсуждает тренера Спартака...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#1  Gotikaoleg   (Сегодня, 21:07)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
а ты за ним только сартир убирать за ними
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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