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Мы зря волновались за Помазуна - следовало переживать из-за обороны. Оценки ЦСКА в матче против "Ромы"

Московские "армейцы" были разгромлены "Ромой" на чужом поле - "армейцы" пропустили три и не смогли забить ни одного гола в ответ. О том, чем удивил сменщик Игоря Акинфеева, а также о проблемах в обороне и слабой игре российских футболистов в опорной зоне.

Мы зря волновались за Помазуна - следовало переживать из-за обороны. Оценки ЦСКА в матче против "Ромы"

Илья Помазун - 3

Из-за молодого вратаря очень переживали до начала встречи, но оказалось всё далеко не так плохо. Результативных ошибок Помазун не допустил, на линии был хорош (не считая некоторой неловкости при фиксации мяча в паре эпизодов), даже пару раз выручил. Ни в одном пропущенном голе обвинить Илью не получится. Зато легко удастся посетовать на плохую игру ногами - пару раз сменщик дисквалифицированного Игоря Акинфеева чуть было не организовывал привозы неточными передачами.

Никита Чернов - 2.

Вся оборона ЦСКА провела неудачный матч, но россиянин оказался хуже всех. Неизвестно, чем он занимался (если точнее, находился в полупозиции и никаким образом не мог помешать противникам), когда "Рома" открывала счёт, не очень здорово действовал в позиционной игре и уступил достаточно борьбы. В моменте с третьим мячом итальянцев так же потерял игрока и занимался чем угодно, но не помощью своей команде.

Родриго Бекао - 2.5

Был немногим лучше. На пару с Магнуссоном держался за спиной Джеко, когда он открывал счёт. Не сумел навязать борьбу на втором этаже форварду римлян, против которого, в основном, и боролся. Особенно примечателен его перфоманс в центре поля с потерей мяча: только своевременные действия Магнуссона уберегли ЦСКА от пропущенного гола.

Хёрдур Магнуссон - 3

Надо признать - тоже ошибался. Про его участие в эпизоде с первым мячом мы сказали. В моменте со вторым пропущенным - выдернулся и оголил зону. Но много чистил за партнёрами и выручал. Честно говоря, его игра тянет на "удовлетворительно" только на фоне партнёров.

Кирилл Набабкин - 2.5

Много боролся и был агрессивен, но почему-то не стал страховать партнёров в моменте со вторым голом Джеко. Было видно, что Кирилл старался, только вот качественных действий крайнему защитнику явно не хватало.


Марио Фернандес - 2

В плане созидания - плохой матч для Фернандеса. Единственное, что запомнилось, помимо бесчисленных отыграшей в попытке раскачать оборону "Ромы", прострел на Чалова, который тот запорол. Несколько раз проигрывал борьбу в своей штрафной площади за верховые мячи, после чего случались опасные удары в исполнении хозяев поля.

Ильзат Ахметов - 2.5

Старательно искал свободные зоны, несколько раз ему это удавалось. Но вот в плане разрушения - отвратительная игра. "Рома" проходила через опорную зону практически без сопротивления. Именно так и было в эпизодах с двумя первыми мячами: Ахметов просто терял позицию и оказывался отыгран.

Арнор Сигурдссон - 1

Не преуспел ни в чём. Передачи невпопад, проблемы с обработкой и скоростью принятия решений. После кратковременного дебюта в ЛЧ в игре против "Виктории" болельщики поспешили хвалить молодого скандинава, но Арнор ещё очень сырой. Безусловно, худший игрок встречи.

Никола Влашич - 3.5

Старался обострять, но один в поле не воин. Несколько раз организовывал неплохие передачи для партнёров, но чаще всего это ничем не заканчивалось. Традиционно отлично укрывал мяч, придерживал его и давал хорошее движение. Не сказать, что это лучшая игра Влашича, но приемлемой её точно назвать можно.

Иван Обляков - 2

Не сообразил ничего конструктивного, да и в разрушении - мы уже говорили про опорную зону - сыграл совершенно не идеальным образом. Достаточно невзрачная игра в исполнении россиянина.

Фёдор Чалов - 2.5

Единственный свой настоящий момент запорол, бахнув выше ворот. В остальном - напрягал защитников, искал свой момент, но не находил. В этом, конечно, вина и его партнёров, поскольку сам себя нападающий, тем более типа Чалова обслуживать просто не может.

Алан Дзагоев - 2.5

После того, как на поле появился Дзагоев и Хосонов, игра в исполнении "армейцев" пошла куда живее, но надо понимать, что на тот момент россияне уступали 0:3, так что "Рома" не особо и сопротивлялась позиционному владению. Пару раз действовал очень неплохо даже внутри штрафной - этого достаточно для сдержанной радости болельщиков ЦСКА. Последние недели Дзагоев проводил чрезвычайно плохо.

Хетаг Хосонов - 3

Хосонов второй раз вышел на поле после травмы и не разочаровал. Да, игру он не перевернул, но показал хороший и качественный отрезок матча, который, собственно, ему выделил главный тренер.

Такума Нисимура - без оценки

Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: Р-Спорт
"Россия сегодня"
Теги: Помазун ЦСКА Рома Чернов Бекао Магнуссон
Сегодня, 00:41
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