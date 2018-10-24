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ЦСКА лишь немного слабее "Ромы". Разгромный счет ни о чем не должен говорить

ЦСКА лишь немного слабее "Ромы". Разгромный счет ни о чем не должен говорить"Армейцы" потерпели в Риме разгромное поражение, но за их выступление совсем не стыдно. Rusfootball.info разбирает игру ЦСКА, хвалит команду Гончаренко за смелость и объясняет, чего ей не хватило для более приятного результата.









ЦСКА ничего не боялся и иногда даже был дерзок

С самого начала встречи клуб из России показал, что он не собирается садиться в глубокую оборону в робкой надежде отбиться и что-то создать на контратаке. Подопечные Гончаренко не играли первым номером и не владели мячом больше соперника, но при любой возможности уверенно выбирались на чужую половину поля. Иногда дело завершалось любопытными ударами. Чалов и Влашич достаточно быстро заставили крутиться счетчик сэйвов вратаря "Ромы". Ольсен выдавал хорошие спасения, которые не дали ЦСКА забить и обрести еще большую убежденность в своих силах.

Справедливости ради, конечно, надо отметить, что темп игры был не самым высоким. Это в известной степени влияло на уверенность и смелость действий "армейцев". Они могли играть в привычной для чемпионата России интенсивности, без особых проблем успевая возвращаться к своим воротам. "Итальянцы" не были замечены в молниеносных атаках. Другое дело, что "Роме" они и не были нужны. Хозяева забили свои голы, воспользовавшись преимуществом в других компонентах.

Фото: Официальный твиттер "Ромы"

Команде Гончаренко не хватило опыта и мастерства

Уверен, эта фраза будет очень популярной после матча в Риме. А все по той причине, что она отражает истинные причины поражения. ЦСКА не делал грубых ошибок, не терял стройность в своих рядах, но сказалось преимущество "римлян" в классе. "Рома" провела две хорошие комбинационные атаки, который позволили ей уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. Исполнители на каждой стадии отдавали идеальные передачи, здорово открывались и оставляли "армейцев" не у дел.

Плюс к этому на первых минутах второго тайма итальянский клуб провел еще одну незамысловатую атаку, которая сделала счет 0:3. Тогда уже стало понятно, что ЦСКА вряд ли сможет отыграться. Опытным игрокам "Ромы" не составило больших усилий удержать победу. Тем не менее, команда Гончаренко не сдалась раньше времени и создала несколько хороших моментов. Ольсен однозначно должен был уйти с поля как минимум с одним пропущенным мячом. Впрочем, в том, что этого не случилось, тоже есть проявление класса - "армейцам" не хватило исполнительского мастерства, скорости принятия решений и качественного завершающего удара.

Помазун нормально заменил Акинфеева. Вратарь в разгроме не виноват

К молодому голкиперу неизбежно было приковано большое внимание публики. Илья дебютировал в Лиге Чемпионов, и его волнение, конечно, было заметно. Уже на первых минутах он допустил достаточно грубую ошибку, подарив мяч Флоренци. Подобный огрех случился и во втором тайме. Помимо этого, Помазун не всегда уверенно действовал на выходах. Мы не можем сказал, что он сыграл безупречно. Но вместе с тем нельзя умолчать о том, что он сделал несколько по-настоящему отличных сэйвов, которые помогли избежать четвертого, пятого и дальнейших голов "Ромы". В пропущенных мячах особой вины вратаря нет. Всякий раз защитники позволяли форвардам "итальянцев" оказываться на убойной позиции. Илья, вне всяких сомнений, далеко не главный виновник поражения.

Фото: ЦСКА

ЦСКА был слаб в опорной зоне

Конечно, совсем не новость, что после ухода Вернблума у "армейцев" нет игрока, способного выжигать весь центр поля. Гончаренко приходится изыскивать варианты наилучшего расположения футболистов в этой важнейшей зоне. Сложностей добавляют травмы Бийола и Бистровича, из-за которых выбор становится ограниченным. Сегодня в роли опорников выступили Ахметов и Обляков. К сожалению, сделали свою работу они не очень качественно.

Взять хотя бы первые два гола. Обе атаки были вертикальными и прошли через центральную зону. В первом случае Обляков дал свободу игрокам "Ромы" ближе к левому флангу, а Ахметов упустил из виду Пеллегрини, позволив тому беспрепятственно пройти к штрафной и сделать гол. При втором забитом мяче Ахметов также не оказал достойного сопротивления Ундеру. Более маститые опорники в таких случаях должны совершать отбор или по крайней мере останавливать атаку фолом. При этом дело не только в оборонительных действиях. Тот же Ахметов имел слишком низкий процент точных передач, хотя именно он чаще других игроков ЦСКА оказывался с мячом. Неудачные пасы приводили к потерями и не приводили к опасным моментам у чужих ворот.

Фото: Матч ТВ

К защитникам тоже есть вопросы. В основном к тройке центральных. Бекао, Магнуссон и Чернов проигрывали борьбу, не всегда успевали накрывать удары и плохо страховали друг друга. Опять же мы вынуждены говорить о преимуществе Джеко, Пеллегрини и прочих игроков группы атаки "Ромы" в классе. Но можно же было играть с тем же Джеко более плотно и внимательно, можно было грамотнее выбирать позицию и выигрывать верховые единоборства. Третий гол, например, пришел после простейшего заброса из глубины, проигранной борьбы Бекао с Джеко и расстрельного удара оставленного в одиночестве в центре штрафной Ундера.

Гончаренко перестроил схему игры после того, как счет стал 0:3. Не поздно ли?

Вы знаете, легко рассуждать, находясь далеко за пределами стадиона в Риме. Конечно, изменения могли бы состояться еще в перерыве, но тренеру, безусловно, виднее, когда нужно рисковать. После первого тайма не было ощущения, что у ЦСКА ничего не получается. Продолжая действовать так же смело, можно было зацепиться за ничью. Но нужно было исключить ошибки в обороне. Сделать это не удалось. Получив ситуацию, в которой терять уже было нечего, Гончаренко и решил перейти на игру в четыре защитника.

Появившиеся на поле Хосонов и Дзагоев качественно усилили атаку российского клуба. Моменты стали появляться у ворот Ольсена один за одним. Набабкин даже забил, пусть и из офсайда. Тем не менее, легитимного гола так и не случилось. Мы имеем полное право сказать, что в этом кроется большая несправедливость, ведь ЦСКА действительно наиграл на забитый мяч, да и не на один. Но самое главное, что "армейцам" нечего стыдиться - сыграли они достойно и были не многим слабее "Ромы". Итоговый счет не должен вводить в заблуждение. Впереди у команды Гончаренко ответная встреча с "итальянцами" в Москве, и ее, я думаю, мы должны ждать с оптимизмом.

Заглавное фото: УЕФА

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Рома ЦСКА
Сегодня, 00:48
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