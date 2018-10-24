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ЦСКА лишь немного слабее "Ромы". Разгромный счет ни о чем не должен говорить
"Армейцы" потерпели в Риме разгромное поражение, но за их выступление совсем не стыдно. Rusfootball.info разбирает игру ЦСКА, хвалит команду Гончаренко за смелость и объясняет, чего ей не хватило для более приятного результата.
С самого начала встречи клуб из России показал, что он не собирается садиться в глубокую оборону в робкой надежде отбиться и что-то создать на контратаке. Подопечные Гончаренко не играли первым номером и не владели мячом больше соперника, но при любой возможности уверенно выбирались на чужую половину поля. Иногда дело завершалось любопытными ударами. Чалов и Влашич достаточно быстро заставили крутиться счетчик сэйвов вратаря "Ромы". Ольсен выдавал хорошие спасения, которые не дали ЦСКА забить и обрести еще большую убежденность в своих силах.
Справедливости ради, конечно, надо отметить, что темп игры был не самым высоким. Это в известной степени влияло на уверенность и смелость действий "армейцев". Они могли играть в привычной для чемпионата России интенсивности, без особых проблем успевая возвращаться к своим воротам. "Итальянцы" не были замечены в молниеносных атаках. Другое дело, что "Роме" они и не были нужны. Хозяева забили свои голы, воспользовавшись преимуществом в других компонентах.
Уверен, эта фраза будет очень популярной после матча в Риме. А все по той причине, что она отражает истинные причины поражения. ЦСКА не делал грубых ошибок, не терял стройность в своих рядах, но сказалось преимущество "римлян" в классе. "Рома" провела две хорошие комбинационные атаки, который позволили ей уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. Исполнители на каждой стадии отдавали идеальные передачи, здорово открывались и оставляли "армейцев" не у дел.
Плюс к этому на первых минутах второго тайма итальянский клуб провел еще одну незамысловатую атаку, которая сделала счет 0:3. Тогда уже стало понятно, что ЦСКА вряд ли сможет отыграться. Опытным игрокам "Ромы" не составило больших усилий удержать победу. Тем не менее, команда Гончаренко не сдалась раньше времени и создала несколько хороших моментов. Ольсен однозначно должен был уйти с поля как минимум с одним пропущенным мячом. Впрочем, в том, что этого не случилось, тоже есть проявление класса - "армейцам" не хватило исполнительского мастерства, скорости принятия решений и качественного завершающего удара.
К молодому голкиперу неизбежно было приковано большое внимание публики. Илья дебютировал в Лиге Чемпионов, и его волнение, конечно, было заметно. Уже на первых минутах он допустил достаточно грубую ошибку, подарив мяч Флоренци. Подобный огрех случился и во втором тайме. Помимо этого, Помазун не всегда уверенно действовал на выходах. Мы не можем сказал, что он сыграл безупречно. Но вместе с тем нельзя умолчать о том, что он сделал несколько по-настоящему отличных сэйвов, которые помогли избежать четвертого, пятого и дальнейших голов "Ромы". В пропущенных мячах особой вины вратаря нет. Всякий раз защитники позволяли форвардам "итальянцев" оказываться на убойной позиции. Илья, вне всяких сомнений, далеко не главный виновник поражения.
Конечно, совсем не новость, что после ухода Вернблума у "армейцев" нет игрока, способного выжигать весь центр поля. Гончаренко приходится изыскивать варианты наилучшего расположения футболистов в этой важнейшей зоне. Сложностей добавляют травмы Бийола и Бистровича, из-за которых выбор становится ограниченным. Сегодня в роли опорников выступили Ахметов и Обляков. К сожалению, сделали свою работу они не очень качественно.
Взять хотя бы первые два гола. Обе атаки были вертикальными и прошли через центральную зону. В первом случае Обляков дал свободу игрокам "Ромы" ближе к левому флангу, а Ахметов упустил из виду Пеллегрини, позволив тому беспрепятственно пройти к штрафной и сделать гол. При втором забитом мяче Ахметов также не оказал достойного сопротивления Ундеру. Более маститые опорники в таких случаях должны совершать отбор или по крайней мере останавливать атаку фолом. При этом дело не только в оборонительных действиях. Тот же Ахметов имел слишком низкий процент точных передач, хотя именно он чаще других игроков ЦСКА оказывался с мячом. Неудачные пасы приводили к потерями и не приводили к опасным моментам у чужих ворот.
К защитникам тоже есть вопросы. В основном к тройке центральных. Бекао, Магнуссон и Чернов проигрывали борьбу, не всегда успевали накрывать удары и плохо страховали друг друга. Опять же мы вынуждены говорить о преимуществе Джеко, Пеллегрини и прочих игроков группы атаки "Ромы" в классе. Но можно же было играть с тем же Джеко более плотно и внимательно, можно было грамотнее выбирать позицию и выигрывать верховые единоборства. Третий гол, например, пришел после простейшего заброса из глубины, проигранной борьбы Бекао с Джеко и расстрельного удара оставленного в одиночестве в центре штрафной Ундера.
Вы знаете, легко рассуждать, находясь далеко за пределами стадиона в Риме. Конечно, изменения могли бы состояться еще в перерыве, но тренеру, безусловно, виднее, когда нужно рисковать. После первого тайма не было ощущения, что у ЦСКА ничего не получается. Продолжая действовать так же смело, можно было зацепиться за ничью. Но нужно было исключить ошибки в обороне. Сделать это не удалось. Получив ситуацию, в которой терять уже было нечего, Гончаренко и решил перейти на игру в четыре защитника.
Появившиеся на поле Хосонов и Дзагоев качественно усилили атаку российского клуба. Моменты стали появляться у ворот Ольсена один за одним. Набабкин даже забил, пусть и из офсайда. Тем не менее, легитимного гола так и не случилось. Мы имеем полное право сказать, что в этом кроется большая несправедливость, ведь ЦСКА действительно наиграл на забитый мяч, да и не на один. Но самое главное, что "армейцам" нечего стыдиться - сыграли они достойно и были не многим слабее "Ромы". Итоговый счет не должен вводить в заблуждение. Впереди у команды Гончаренко ответная встреча с "итальянцами" в Москве, и ее, я думаю, мы должны ждать с оптимизмом.
Заглавное фото: УЕФА
Иван Долинин, Rusfootball.info
ЦСКА ничего не боялся и иногда даже был дерзок
С самого начала встречи клуб из России показал, что он не собирается садиться в глубокую оборону в робкой надежде отбиться и что-то создать на контратаке. Подопечные Гончаренко не играли первым номером и не владели мячом больше соперника, но при любой возможности уверенно выбирались на чужую половину поля. Иногда дело завершалось любопытными ударами. Чалов и Влашич достаточно быстро заставили крутиться счетчик сэйвов вратаря "Ромы". Ольсен выдавал хорошие спасения, которые не дали ЦСКА забить и обрести еще большую убежденность в своих силах.
Справедливости ради, конечно, надо отметить, что темп игры был не самым высоким. Это в известной степени влияло на уверенность и смелость действий "армейцев". Они могли играть в привычной для чемпионата России интенсивности, без особых проблем успевая возвращаться к своим воротам. "Итальянцы" не были замечены в молниеносных атаках. Другое дело, что "Роме" они и не были нужны. Хозяева забили свои голы, воспользовавшись преимуществом в других компонентах.
Фото: Официальный твиттер "Ромы"
Команде Гончаренко не хватило опыта и мастерства
Уверен, эта фраза будет очень популярной после матча в Риме. А все по той причине, что она отражает истинные причины поражения. ЦСКА не делал грубых ошибок, не терял стройность в своих рядах, но сказалось преимущество "римлян" в классе. "Рома" провела две хорошие комбинационные атаки, который позволили ей уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. Исполнители на каждой стадии отдавали идеальные передачи, здорово открывались и оставляли "армейцев" не у дел.
Плюс к этому на первых минутах второго тайма итальянский клуб провел еще одну незамысловатую атаку, которая сделала счет 0:3. Тогда уже стало понятно, что ЦСКА вряд ли сможет отыграться. Опытным игрокам "Ромы" не составило больших усилий удержать победу. Тем не менее, команда Гончаренко не сдалась раньше времени и создала несколько хороших моментов. Ольсен однозначно должен был уйти с поля как минимум с одним пропущенным мячом. Впрочем, в том, что этого не случилось, тоже есть проявление класса - "армейцам" не хватило исполнительского мастерства, скорости принятия решений и качественного завершающего удара.
Помазун нормально заменил Акинфеева. Вратарь в разгроме не виноват
К молодому голкиперу неизбежно было приковано большое внимание публики. Илья дебютировал в Лиге Чемпионов, и его волнение, конечно, было заметно. Уже на первых минутах он допустил достаточно грубую ошибку, подарив мяч Флоренци. Подобный огрех случился и во втором тайме. Помимо этого, Помазун не всегда уверенно действовал на выходах. Мы не можем сказал, что он сыграл безупречно. Но вместе с тем нельзя умолчать о том, что он сделал несколько по-настоящему отличных сэйвов, которые помогли избежать четвертого, пятого и дальнейших голов "Ромы". В пропущенных мячах особой вины вратаря нет. Всякий раз защитники позволяли форвардам "итальянцев" оказываться на убойной позиции. Илья, вне всяких сомнений, далеко не главный виновник поражения.
Фото: ЦСКА
ЦСКА был слаб в опорной зоне
Конечно, совсем не новость, что после ухода Вернблума у "армейцев" нет игрока, способного выжигать весь центр поля. Гончаренко приходится изыскивать варианты наилучшего расположения футболистов в этой важнейшей зоне. Сложностей добавляют травмы Бийола и Бистровича, из-за которых выбор становится ограниченным. Сегодня в роли опорников выступили Ахметов и Обляков. К сожалению, сделали свою работу они не очень качественно.
Взять хотя бы первые два гола. Обе атаки были вертикальными и прошли через центральную зону. В первом случае Обляков дал свободу игрокам "Ромы" ближе к левому флангу, а Ахметов упустил из виду Пеллегрини, позволив тому беспрепятственно пройти к штрафной и сделать гол. При втором забитом мяче Ахметов также не оказал достойного сопротивления Ундеру. Более маститые опорники в таких случаях должны совершать отбор или по крайней мере останавливать атаку фолом. При этом дело не только в оборонительных действиях. Тот же Ахметов имел слишком низкий процент точных передач, хотя именно он чаще других игроков ЦСКА оказывался с мячом. Неудачные пасы приводили к потерями и не приводили к опасным моментам у чужих ворот.
Фото: Матч ТВ
К защитникам тоже есть вопросы. В основном к тройке центральных. Бекао, Магнуссон и Чернов проигрывали борьбу, не всегда успевали накрывать удары и плохо страховали друг друга. Опять же мы вынуждены говорить о преимуществе Джеко, Пеллегрини и прочих игроков группы атаки "Ромы" в классе. Но можно же было играть с тем же Джеко более плотно и внимательно, можно было грамотнее выбирать позицию и выигрывать верховые единоборства. Третий гол, например, пришел после простейшего заброса из глубины, проигранной борьбы Бекао с Джеко и расстрельного удара оставленного в одиночестве в центре штрафной Ундера.
Гончаренко перестроил схему игры после того, как счет стал 0:3. Не поздно ли?
Вы знаете, легко рассуждать, находясь далеко за пределами стадиона в Риме. Конечно, изменения могли бы состояться еще в перерыве, но тренеру, безусловно, виднее, когда нужно рисковать. После первого тайма не было ощущения, что у ЦСКА ничего не получается. Продолжая действовать так же смело, можно было зацепиться за ничью. Но нужно было исключить ошибки в обороне. Сделать это не удалось. Получив ситуацию, в которой терять уже было нечего, Гончаренко и решил перейти на игру в четыре защитника.
Появившиеся на поле Хосонов и Дзагоев качественно усилили атаку российского клуба. Моменты стали появляться у ворот Ольсена один за одним. Набабкин даже забил, пусть и из офсайда. Тем не менее, легитимного гола так и не случилось. Мы имеем полное право сказать, что в этом кроется большая несправедливость, ведь ЦСКА действительно наиграл на забитый мяч, да и не на один. Но самое главное, что "армейцам" нечего стыдиться - сыграли они достойно и были не многим слабее "Ромы". Итоговый счет не должен вводить в заблуждение. Впереди у команды Гончаренко ответная встреча с "итальянцами" в Москве, и ее, я думаю, мы должны ждать с оптимизмом.
Заглавное фото: УЕФА
Иван Долинин, Rusfootball.info
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