ЦСКА лишь немного слабее "Ромы". Разгромный счет ни о чем не должен говорить

ЦСКА ничего не боялся и иногда даже был дерзок

Фото: Официальный твиттер "Ромы"

Команде Гончаренко не хватило опыта и мастерства

Помазун нормально заменил Акинфеева. Вратарь в разгроме не виноват

Фото: ЦСКА

ЦСКА был слаб в опорной зоне

Фото: Матч ТВ

Гончаренко перестроил схему игры после того, как счет стал 0:3. Не поздно ли?