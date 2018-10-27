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Валерий Масалитин: матч ЦСКА - "Краснодар" ключевой для обеих команд

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА - "Краснодар".

"Это принципиальная игра, которая может стать ключевой в первом круге РПЛ для каждой из команд.

Если говорить о составах, то "быки" более сыграны и демонстрируют хорошую игру в атаке. При этом южане имеют слабые места в обороне, как и армейцы. Красно-синие только строят новую команду, однако эти процессы проходят в быстром темпе.

На поле выйдут две примерно равные команды, которые, будем надеяться, покажут футбол высокого качества. А победу одержит сильнейший - фаворита в этой игре нет", - сказал Масалитин.

Sportbox
Теги: ЦСКА Краснодар Масалитин
Сегодня, 13:25
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#2  imaginary   (Сегодня, 14:23)
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: сын кубани
Составители календаря дебилы, что с Зенитом на 3 день выезд, что с ЦСКА, цука лишнего денька никак не найти было, как специально!

почему дебилы?
всё сделали, как и хотели
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 14:13)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Составители календаря дебилы, что с Зенитом на 3 день выезд, что с ЦСКА, цука лишнего денька никак не найти было, как специально!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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