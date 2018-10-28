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Александр Тарханов: по игре в двух последних матчах "Урал" не должен был терять очки

Советник президента "Урала" Александр Тарханов заявил, что уральская команда не должна была терять очки в матче чемпионата России с "Уфой".

В субботу "Урал" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Екатеринбурге сыграл вничью с "Уфой" - 1:1.

"В принципе, мы могли и выиграть этот матч. Если бы мы набрали три очка, тогда этот матч можно было бы в актив записать. А так получается, что в двух последних играх мы потеряли четыре очка. Если брать саму игру, то мы этих очков не должны были терять", - цитирует Тарханова РИА Новости.
Теги: Тарханов Урал
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