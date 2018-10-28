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Маринато Гильерме: было очень важно победить "Енисей" (видео)

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме - о победе над "Енисеем" (3:0) в 12-м туре чемпионата России.



- Сложная игра была. Особенно в начале второго тайма. Ребята все молодцы. Когда забили второй гол, соперник уже психологически подсел.

- Насколько счет по игре?

- Сложно сказать. Когда выигрываешь со счетом 3:0, думаешь, что было очень легко. Но это не так. Самое главное, что мы победили. Матч с "Енисеем" был важен, потому что в этом туре "Краснодар" играет с ЦСКА, а "Спартак" с "Рубином".

Rusfootball.info
Теги: Гильерме Локомотив Енисей Rвидео
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#1  pivo69  Германия (Сегодня, 18:36)
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Гильерме заслуживает уважения просто за то,
что может давать интервью на русском языке,
Я уже не говорю о том,что он один из лучших
вратарей в России!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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