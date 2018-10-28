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Болельщики ЦСКА вывесили баннер в поддержку фанатов, пострадавших в Риме

Болельщики ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата с "Краснодаром" вывесили на секторе баннер, посвященный фанатам армейского клуба, которые пострадали в Риме перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой".

"Ребята, здоровья! Ждем на секторе", - гласит надпись на баннере.

Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям. В результате ЧП около 20 россиян получили травмы разной степени тяжести.

Болельщики ЦСКА вывесили баннер в поддержку фанатов, пострадавших в Риме
Теги: ЦСКА
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