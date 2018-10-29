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Евгений Алдонин: второй гол "Краснодара" деморализовал ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча РПЛ ЦСКА — "Краснодар" (1:2).

"Ну, в принципе, сезон ожидался таким тяжелым. Команда молодая у ЦСКА, но функционально армейцы готовы хорошо. По матчу можно сказать, что "Краснодар" мастеровитая команда, опытная. Первый гол, судя по всему, деморализовал армейцев. Но не нужно из этого делать глубокие выводы. Все-таки команда только строится.

Можно ли говорить, что ЦСКА в кризисе? Я бы не стал так говорить, об этом принято говорить журналистам после нескольких неудачных матчей. Но сезон длинный, и все впереди у армейцев", - цитирует Алдонина Sport24.
Теги: Алдонин ЦСКА Краснодар
Сегодня, 10:02
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(1)
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:41)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA085
Цитата: serega_user
У нас там Чернов ёпт!? Он всю борьбу всирает.

ну с Реалом он отлично отыграл

Сам в шоке от этого smirk не, я не противник Чернова. Я только "за", чтобы он стал играть гораздо смелее. Просто в данный момент он совсем нестабилен.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 10:37)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
У нас там Чернов ёпт!? Он всю борьбу всирает.

ну с Реалом он отлично отыграл
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:15)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Все верно. Гончаренко конечно виднее, но вчера по моему мнению очень ошибся, решив охранять счет. У нас там Чернов ёпт!? Он всю борьбу всирает. Ему до Бекао с Васиным далекоооо...
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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