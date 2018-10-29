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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Встреча двух прагматиков: Рианчо + Бердыев = 9 ничьих
Массимо Каррера покинул «Спартак» уже почти неделю назад, но именно итальянский специалист остаётся самой обсуждаемой фигурой в среде «спартаковцев». Рауль Рианчо, подхвативший эстафетную палочки, пока не вызывает положительных эмоций у болельщиков. Пока испанцу похвастаться нечем: «Спартак» во второй раз под руководством Рианчо сыграл вничью. Rusfootball.info – о попытках Рианчо стать своим в «Спартаке» и очередной ничьей Бердыева.
В Шотландии, где Рианчо дебютировал в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака», москвичи выглядели немного непривычно. «Красно-белые» выкатили на поле стадиона «Айброкс» настоящий «автобус», который в итоге выстоял, пусть и не без труда. Естественно, что болельщики ждали от «Спартака» большего: скажем объективно, нынешний «Рейнджерс» - совсем не чета тому клубу из Глазго, который играл в финале Кубка УЕФА с «Зенитом».
Окей, унылое зрелище в Глазго можно было оправдать гостевой моделью, притиркой к составу и прочими факторами. Но, как оказалось, «Спартак» и во внутреннем чемпионате пока не может предложить ничего иного. Нет, критиковать Рианчо – последнее дело. Скорее наоборот, и.о. главного тренера «Спартака» выжимает из своей команды максимум, «красно-белые» стали куда надёжнее действовать в обороне, добавили в прагматизме, чего иногда так не хватало команде при Каррере в последние годы. Но эта команда потеряла душу. Болеть за неё становится сложно, матч с «Рубином» превратился в классическое перетягивание каната. Для «Рубина» подобная «тягомотина» вполне привычна, но видеть такое в исполнении «Спартака» немного удивительно.
Сухая статистика
Главный хайлайт матча в «Рубине» - классные финты Игнатова. Этот парень словно позабыл, что в нынешнем «Спартаке» нет места для креатива. Вдвойне удивительно, что Игнатов позволяет себе подобные выходки, только пробившись в состав! А теперь просто обратимся к статистике. В матче с «Рейнджерс» «Спартак» нанёс 4 удара, 2 из которых пришлись в створ. В матче с «Рубином» в активе «Спартака» - 5 ударов и 1 из них в створ.
Пока «спартаковцы» мучаются на поле, думая о том, как бы не пропустить, болельщики продолжают воспевать Массимо Карреру. Наверное, вряд ли бы что-то изменилось, даже если бы «Спартак» Рианчо одержал две победы. Но сейчас на фоне подобной унылой игры поведение фанатов выглядит особенно контрастным.
На самом деле, ничейные результаты «Спартака» при Рианчо закономерны. И.о. «красно-белых» сознательно выбирает более старательных и предсказуемых игроков. Так, в Шотландии он оставил в запасе Ханни и Ерёменко. В Казани Роман вновь остался на скамейке запасных, а Софьян получил свой шанс в старте, что было обусловлено кадровыми проблемами. Оставшись без Зе Луиша, Луиса Адриано и Фернандо (был ли это бойкот после отставки Карреры или травмы?), тренерскому штабу «Спартака» нужно было задействовать впереди хоть кого-нибудь. На фоне довольно прямолинейного Попова Ханни можно было смело причислить к настоящим выдумщикам. По ходу встречи «Спартак» заметно освежил атаку, бросив в бой Еремёнко, Нимели и Мельгарехо, но прагматизм никуда не делся.
Оставьте Рианчо!
Возможно, если Рианчо найдёт общий язык с легионерами, которые, видимо, остались крайне недовольны отставкой Карреры, «Спартак» сможет окрепнуть. Действительно, «красно-белые» здорово прибавили в обороне, а в атаке с Зе Луишем и Луисом Адриано «Спартак» может получить необходимую огневую мощь.
Но самое главное – замена Рианчо на Карпина или Кононова сейчас совершенно бессмысленна. Каррера, случайно оказавшись в «Спартаке», привёл клуб к золотым медалям. Не удивлюсь, если что-то подобное получится и у Рианчо. Оценивать результаты работы испанца нужно по итогам оставшейся части сезона. Смена тренера прямо сейчас лишь приведёт к потере сезона. Новому рулевому потребуется время, которого у «Спартака» сейчас нет. Прямо сейчас «красно-белым» нужно побеждать в Лиге Европы, где уже нет права на ошибку. Да и в чемпионате страны любые осечки могут заметно осложнить борьбу за место в еврокубковой зоне.
На самом деле, Рианчо – совсем неплохой вариант для «Спартака». Ещенко и Глушаков получили амнистии, но до сих пор не появлялись на поле. Испанец продолжает доверять молодым, активно экспериментирует. Пока нет впечатления, что новый и.о. не готов к работе. Да и в плане своей эмоциональности Рианчо вполне может посоревноваться с Каррерой. Тренерская чехарда не пойдёт на пользу команде, а Рианчо может «вцепиться зубами» в свой шанс. С мотивацией у него точно будет всё в порядке.
Казанские прагматики
Что касается «Рубина», то казанцы в матче со «Спартаком» тоже испытывали большие проблемы. Они были связаны с тем, что перед матчем травму получил Сердар Азмун, умудрившийся столкнуться с Павлом Могилевцом. В результате оба игра казанского клуба пропустили встречу: пострадавшим наложили множество швов.
Без Азмуна Курбан Бердыев в нападающего превратил Хорена Байрамяна. В этом качестве хавбек «Рубина» проявил себя действительно неплохо: Байрамян был куда активнее и продуктивнее номинального центрфорварда Полоза. «Рубин» был неплох, команда явно не заслуживала поражения и справедливо избежала его. После турбулентного начала сезона казанцы заиграли в традиционный бердыевский футбол. «Рубин» не проигрывает аж с третьего тура, когда казанцы на своём поле уступили «Зениту». Было это ещё в августе!
«Рубин» чаще всех в РПЛ играет вничью (7). Но даже с таким миролюбием команда Бердыева вполне может претендовать на места в еврокубковой зоне. Жаль лишь, что из-за дисквалификации «Рубин» всё равно не сможет сыграть в Европе. С такой злой и рациональной командой не будет просто никому.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
В Шотландии, где Рианчо дебютировал в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака», москвичи выглядели немного непривычно. «Красно-белые» выкатили на поле стадиона «Айброкс» настоящий «автобус», который в итоге выстоял, пусть и не без труда. Естественно, что болельщики ждали от «Спартака» большего: скажем объективно, нынешний «Рейнджерс» - совсем не чета тому клубу из Глазго, который играл в финале Кубка УЕФА с «Зенитом».
Окей, унылое зрелище в Глазго можно было оправдать гостевой моделью, притиркой к составу и прочими факторами. Но, как оказалось, «Спартак» и во внутреннем чемпионате пока не может предложить ничего иного. Нет, критиковать Рианчо – последнее дело. Скорее наоборот, и.о. главного тренера «Спартака» выжимает из своей команды максимум, «красно-белые» стали куда надёжнее действовать в обороне, добавили в прагматизме, чего иногда так не хватало команде при Каррере в последние годы. Но эта команда потеряла душу. Болеть за неё становится сложно, матч с «Рубином» превратился в классическое перетягивание каната. Для «Рубина» подобная «тягомотина» вполне привычна, но видеть такое в исполнении «Спартака» немного удивительно.
Сухая статистика
Главный хайлайт матча в «Рубине» - классные финты Игнатова. Этот парень словно позабыл, что в нынешнем «Спартаке» нет места для креатива. Вдвойне удивительно, что Игнатов позволяет себе подобные выходки, только пробившись в состав! А теперь просто обратимся к статистике. В матче с «Рейнджерс» «Спартак» нанёс 4 удара, 2 из которых пришлись в створ. В матче с «Рубином» в активе «Спартака» - 5 ударов и 1 из них в створ.
Пока «спартаковцы» мучаются на поле, думая о том, как бы не пропустить, болельщики продолжают воспевать Массимо Карреру. Наверное, вряд ли бы что-то изменилось, даже если бы «Спартак» Рианчо одержал две победы. Но сейчас на фоне подобной унылой игры поведение фанатов выглядит особенно контрастным.
У Рауля Рианчо в "Спартаке" - 2 матча и 2 ничьих
На самом деле, ничейные результаты «Спартака» при Рианчо закономерны. И.о. «красно-белых» сознательно выбирает более старательных и предсказуемых игроков. Так, в Шотландии он оставил в запасе Ханни и Ерёменко. В Казани Роман вновь остался на скамейке запасных, а Софьян получил свой шанс в старте, что было обусловлено кадровыми проблемами. Оставшись без Зе Луиша, Луиса Адриано и Фернандо (был ли это бойкот после отставки Карреры или травмы?), тренерскому штабу «Спартака» нужно было задействовать впереди хоть кого-нибудь. На фоне довольно прямолинейного Попова Ханни можно было смело причислить к настоящим выдумщикам. По ходу встречи «Спартак» заметно освежил атаку, бросив в бой Еремёнко, Нимели и Мельгарехо, но прагматизм никуда не делся.
Оставьте Рианчо!
Возможно, если Рианчо найдёт общий язык с легионерами, которые, видимо, остались крайне недовольны отставкой Карреры, «Спартак» сможет окрепнуть. Действительно, «красно-белые» здорово прибавили в обороне, а в атаке с Зе Луишем и Луисом Адриано «Спартак» может получить необходимую огневую мощь.
Но самое главное – замена Рианчо на Карпина или Кононова сейчас совершенно бессмысленна. Каррера, случайно оказавшись в «Спартаке», привёл клуб к золотым медалям. Не удивлюсь, если что-то подобное получится и у Рианчо. Оценивать результаты работы испанца нужно по итогам оставшейся части сезона. Смена тренера прямо сейчас лишь приведёт к потере сезона. Новому рулевому потребуется время, которого у «Спартака» сейчас нет. Прямо сейчас «красно-белым» нужно побеждать в Лиге Европы, где уже нет права на ошибку. Да и в чемпионате страны любые осечки могут заметно осложнить борьбу за место в еврокубковой зоне.
На самом деле, Рианчо – совсем неплохой вариант для «Спартака». Ещенко и Глушаков получили амнистии, но до сих пор не появлялись на поле. Испанец продолжает доверять молодым, активно экспериментирует. Пока нет впечатления, что новый и.о. не готов к работе. Да и в плане своей эмоциональности Рианчо вполне может посоревноваться с Каррерой. Тренерская чехарда не пойдёт на пользу команде, а Рианчо может «вцепиться зубами» в свой шанс. С мотивацией у него точно будет всё в порядке.
Казанские прагматики
Что касается «Рубина», то казанцы в матче со «Спартаком» тоже испытывали большие проблемы. Они были связаны с тем, что перед матчем травму получил Сердар Азмун, умудрившийся столкнуться с Павлом Могилевцом. В результате оба игра казанского клуба пропустили встречу: пострадавшим наложили множество швов.
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Без Азмуна Курбан Бердыев в нападающего превратил Хорена Байрамяна. В этом качестве хавбек «Рубина» проявил себя действительно неплохо: Байрамян был куда активнее и продуктивнее номинального центрфорварда Полоза. «Рубин» был неплох, команда явно не заслуживала поражения и справедливо избежала его. После турбулентного начала сезона казанцы заиграли в традиционный бердыевский футбол. «Рубин» не проигрывает аж с третьего тура, когда казанцы на своём поле уступили «Зениту». Было это ещё в августе!
«Рубин» чаще всех в РПЛ играет вничью (7). Но даже с таким миролюбием команда Бердыева вполне может претендовать на места в еврокубковой зоне. Жаль лишь, что из-за дисквалификации «Рубин» всё равно не сможет сыграть в Европе. С такой злой и рациональной командой не будет просто никому.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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