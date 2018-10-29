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Встреча двух прагматиков: Рианчо + Бердыев = 9 ничьих

Массимо Каррера покинул «Спартак» уже почти неделю назад, но именно итальянский специалист остаётся самой обсуждаемой фигурой в среде «спартаковцев». Рауль Рианчо, подхвативший эстафетную палочки, пока не вызывает положительных эмоций у болельщиков. Пока испанцу похвастаться нечем: «Спартак» во второй раз под руководством Рианчо сыграл вничью. Rusfootball.info – о попытках Рианчо стать своим в «Спартаке» и очередной ничьей Бердыева.

В Шотландии, где Рианчо дебютировал в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака», москвичи выглядели немного непривычно. «Красно-белые» выкатили на поле стадиона «Айброкс» настоящий «автобус», который в итоге выстоял, пусть и не без труда. Естественно, что болельщики ждали от «Спартака» большего: скажем объективно, нынешний «Рейнджерс» - совсем не чета тому клубу из Глазго, который играл в финале Кубка УЕФА с «Зенитом».

Окей, унылое зрелище в Глазго можно было оправдать гостевой моделью, притиркой к составу и прочими факторами. Но, как оказалось, «Спартак» и во внутреннем чемпионате пока не может предложить ничего иного. Нет, критиковать Рианчо – последнее дело. Скорее наоборот, и.о. главного тренера «Спартака» выжимает из своей команды максимум, «красно-белые» стали куда надёжнее действовать в обороне, добавили в прагматизме, чего иногда так не хватало команде при Каррере в последние годы. Но эта команда потеряла душу. Болеть за неё становится сложно, матч с «Рубином» превратился в классическое перетягивание каната. Для «Рубина» подобная «тягомотина» вполне привычна, но видеть такое в исполнении «Спартака» немного удивительно.

Сухая статистика

Главный хайлайт матча в «Рубине» - классные финты Игнатова. Этот парень словно позабыл, что в нынешнем «Спартаке» нет места для креатива. Вдвойне удивительно, что Игнатов позволяет себе подобные выходки, только пробившись в состав! А теперь просто обратимся к статистике. В матче с «Рейнджерс» «Спартак» нанёс 4 удара, 2 из которых пришлись в створ. В матче с «Рубином» в активе «Спартака» - 5 ударов и 1 из них в створ.

Пока «спартаковцы» мучаются на поле, думая о том, как бы не пропустить, болельщики продолжают воспевать Массимо Карреру. Наверное, вряд ли бы что-то изменилось, даже если бы «Спартак» Рианчо одержал две победы. Но сейчас на фоне подобной унылой игры поведение фанатов выглядит особенно контрастным.

Встреча двух прагматиков: Рианчо + Бердыев = 9 ничьих

У Рауля Рианчо в "Спартаке" - 2 матча и 2 ничьих


На самом деле, ничейные результаты «Спартака» при Рианчо закономерны. И.о. «красно-белых» сознательно выбирает более старательных и предсказуемых игроков. Так, в Шотландии он оставил в запасе Ханни и Ерёменко. В Казани Роман вновь остался на скамейке запасных, а Софьян получил свой шанс в старте, что было обусловлено кадровыми проблемами. Оставшись без Зе Луиша, Луиса Адриано и Фернандо (был ли это бойкот после отставки Карреры или травмы?), тренерскому штабу «Спартака» нужно было задействовать впереди хоть кого-нибудь. На фоне довольно прямолинейного Попова Ханни можно было смело причислить к настоящим выдумщикам. По ходу встречи «Спартак» заметно освежил атаку, бросив в бой Еремёнко, Нимели и Мельгарехо, но прагматизм никуда не делся.

Оставьте Рианчо!

Возможно, если Рианчо найдёт общий язык с легионерами, которые, видимо, остались крайне недовольны отставкой Карреры, «Спартак» сможет окрепнуть. Действительно, «красно-белые» здорово прибавили в обороне, а в атаке с Зе Луишем и Луисом Адриано «Спартак» может получить необходимую огневую мощь.

Но самое главное – замена Рианчо на Карпина или Кононова сейчас совершенно бессмысленна. Каррера, случайно оказавшись в «Спартаке», привёл клуб к золотым медалям. Не удивлюсь, если что-то подобное получится и у Рианчо. Оценивать результаты работы испанца нужно по итогам оставшейся части сезона. Смена тренера прямо сейчас лишь приведёт к потере сезона. Новому рулевому потребуется время, которого у «Спартака» сейчас нет. Прямо сейчас «красно-белым» нужно побеждать в Лиге Европы, где уже нет права на ошибку. Да и в чемпионате страны любые осечки могут заметно осложнить борьбу за место в еврокубковой зоне.

На самом деле, Рианчо – совсем неплохой вариант для «Спартака». Ещенко и Глушаков получили амнистии, но до сих пор не появлялись на поле. Испанец продолжает доверять молодым, активно экспериментирует. Пока нет впечатления, что новый и.о. не готов к работе. Да и в плане своей эмоциональности Рианчо вполне может посоревноваться с Каррерой. Тренерская чехарда не пойдёт на пользу команде, а Рианчо может «вцепиться зубами» в свой шанс. С мотивацией у него точно будет всё в порядке.

Казанские прагматики

Что касается «Рубина», то казанцы в матче со «Спартаком» тоже испытывали большие проблемы. Они были связаны с тем, что перед матчем травму получил Сердар Азмун, умудрившийся столкнуться с Павлом Могилевцом. В результате оба игра казанского клуба пропустили встречу: пострадавшим наложили множество швов.


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Без Азмуна Курбан Бердыев в нападающего превратил Хорена Байрамяна. В этом качестве хавбек «Рубина» проявил себя действительно неплохо: Байрамян был куда активнее и продуктивнее номинального центрфорварда Полоза. «Рубин» был неплох, команда явно не заслуживала поражения и справедливо избежала его. После турбулентного начала сезона казанцы заиграли в традиционный бердыевский футбол. «Рубин» не проигрывает аж с третьего тура, когда казанцы на своём поле уступили «Зениту». Было это ещё в августе!

«Рубин» чаще всех в РПЛ играет вничью (7). Но даже с таким миролюбием команда Бердыева вполне может претендовать на места в еврокубковой зоне. Жаль лишь, что из-за дисквалификации «Рубин» всё равно не сможет сыграть в Европе. С такой злой и рациональной командой не будет просто никому.

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Спартак Рубин Рианчо Бердыев
Вчера, 23:56
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