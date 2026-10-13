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"Локомотив" - "Акрон": стартовые составы команд на кубковый матч

Московский "Локомотив" и тольяттинский "Акрон" объявили стартовые составы.


Сегодня, 13 октября, в Москве состоится матч между "Локомотивом" и "Акроном" в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 18:30 по московскому времени. Главный судья встречи - Сергей Цыганок из Владивостока.

"Железнодорожники" еще не одерживали побед в нынешнем розыгрыше Кубка и с двумя набранными очками занимают последнее место в таблице группы D. Тольяттинская команда набрала на данный момент 5 баллов и располагается на второй строчке.

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