"Локомотив" - "Акрон": стартовые составы команд на кубковый матч
Московский "Локомотив" и тольяттинский "Акрон" объявили стартовые составы.
Сегодня, 13 октября, в Москве состоится матч между "Локомотивом" и "Акроном" в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 18:30 по московскому времени. Главный судья встречи - Сергей Цыганок из Владивостока.
"Железнодорожники" еще не одерживали побед в нынешнем розыгрыше Кубка и с двумя набранными очками занимают последнее место в таблице группы D. Тольяттинская команда набрала на данный момент 5 баллов и располагается на второй строчке.