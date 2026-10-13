Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Краснодар
20:45
ФакелНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Сабах
19:45
СлавияНе начат
Ланс
19:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Галатасарай
22:00
БарселонаНе начат
Интер
22:00
БрюггеНе начат
Арсенал
22:00
ЛилльНе начат
Атлетико
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Викинг
22:00
БаварияНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ПСВНе начат
Вильярреал
22:00
НаполиНе начат

Артига назвал россиян, которые могут заиграть в Европе

Главный тренер "Рубина" Франк Артига ответил, какие российские игроки могли бы уехать в европейские чемпионаты.
Фото: ФК "Рубин"
"Отмечу Тюкавина и Кисляка. У них есть хорошие возможности вырасти в игроков мирового уровня.

Сафонов — уже большая звезда. Игрок растет, когда рядом есть сильные партнеры. Надеюсь, все больше россиян будет играть в европейских чемпионатах", - сказал Артига в эфире "Матч ТВ".

Этим летом Российскую Премьер-Лигу покинул атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков, перешедший в турецкий "Галатасарай". В составе новой команды 21-летний хавбек сборной России провел 6 матчей и записал на свой счет две результативные передачи.

Сегодня, 13 октября, стамбульский клуб примет на своем поле "Барселону" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится