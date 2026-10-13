Артига назвал россиян, которые могут заиграть в Европе

"Отмечу Тюкавина и Кисляка. У них есть хорошие возможности вырасти в игроков мирового уровня.
Сафонов — уже большая звезда. Игрок растет, когда рядом есть сильные партнеры. Надеюсь, все больше россиян будет играть в европейских чемпионатах", - сказал Артига в эфире "Матч ТВ".
Этим летом Российскую Премьер-Лигу покинул атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков, перешедший в турецкий "Галатасарай". В составе новой команды 21-летний хавбек сборной России провел 6 матчей и записал на свой счет две результативные передачи.
Сегодня, 13 октября, стамбульский клуб примет на своем поле "Барселону" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.