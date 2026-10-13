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Мостовой – о Мусаеве: «Зенит» его поставил на место

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о «Краснодаре». В 10-м туре «быки» уступили «Зениту» (2:3).
Фото: РПЛ
«Что-то Мусаев притих после поражения от «Зенита». Все, поставили на место?

Я вам много раз говорил – играют футболисты на поле. Они выигрывают и проигрывают. Нет разницы, кто стоит на бровке. У Семака в этой игре тоже не было нескольких ключевых игроков, но его команда спокойно вышла и обыграла «Краснодар». И судейство, кстати, было нормального уровня. Без ошибок», – сказал Мостовой.

Краснодарцы не знают побед на протяжении четырех туров чемпионата подряд: трижды за это время они сыграли вничью и потерпели одно поражение.

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