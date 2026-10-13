Мостовой – о Мусаеве: «Зенит» его поставил на место

«Что-то Мусаев притих после поражения от «Зенита». Все, поставили на место?
Я вам много раз говорил – играют футболисты на поле. Они выигрывают и проигрывают. Нет разницы, кто стоит на бровке. У Семака в этой игре тоже не было нескольких ключевых игроков, но его команда спокойно вышла и обыграла «Краснодар». И судейство, кстати, было нормального уровня. Без ошибок», – сказал Мостовой.
Краснодарцы не знают побед на протяжении четырех туров чемпионата подряд: трижды за это время они сыграли вничью и потерпели одно поражение.