Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Михаил Комков: отсутствие побед очень давит на ребят

После матча 1/8 Кубка России «Локомотив»-«Енисей» (4:1) свой комментарий к игре дал полузащитник красноярцев Михаил Комков.

- Сложно давать какой-то комментарий... Стыдно! Хотя, конечно, очень сильно на матч повлиял пенальти в наши ворота в начале игры. Это очень сильно сыграло в пользу «Локомотива». потом мы совершили вторую грубую ошибку, и по большому счёту после этого уже тяжело было что-то сделать. Тем более, «Локомотив» сейчас набрал очень хороший ход, они очень здорово разыгрывали свои атаки, но, в любом случае, с таким счётом проигрывать нельзя.

- Практически в каждом матче ваша команда создаёт моменты, но ещё больше допускает детских ошибок, из-за которых вы часто проигрываете матчи. На твой взгляд почему это происходит и как нужно с этим бороться?

- Действительно, местами мы играем очень даже не плохо, и создаём моменты, пытаемся разыгрывать какие-то комбинации, но много из моментов которые мы создаём не реализовываем их из-за психологической ситуации. Отсутствие побед очень давит на ребят. Из-за этого возникает некая сумбурность на поле от нашей команды. Где-то не всегда правильные решения принимаются в заключительной стадии наших атак. А по ошибкам абсолютно согласен! Даже если взять прошлый матч с «Локомотивом»-вроде начинаем матч неплохо, а потом из ничего получаем гол в свои ворота. А потом, против таких мастеровитых игроков как в «Локомотиве» очень сложно отыгрываться. И у них появляется больше возможностей для своих контратак.

- После удаления у «Локо» ваша команда заиграла ярче, и имела практически подряд три убойных момента в которых должна была забивать хотя бы один гол…

- Да, действительно, при счёте 4:1 у нас было три очень хороших момента, и если помечтать, и мы бы все их реализовали, то могло быть и 4:4! и понятно, что если бы мы забили хотя бы один, то игра пошла бы совсем по другому. Но опять наша болезнь с реализацией. И потом всё-таки счёт 4:2, 4:3 был бы более достойным.

- На сколько команда успела восстановиться к кубковому матчу после календарного в чемпионате, учитывая ещё и дальний перелёт.

- Ну мы наш календарный матч играли так же с «Локомотивом», поэтому находились примерно в равных условиях. Может быть, у них чуть больше было свежих игроков, но мы летаем иногда с пересадками, и это очень сложно порой, 15-18 часов бывает добираемся, но здесь был прямой вылет до Москвы, и ни о каком восстановлении не стоит говорить. Потому, что повторюсь-мы были примерно в равных условиях.

- Нужна ли была «Енисею» эта игра, учитывая то, что команде сейчас нужно выправлять в первую очередь дела в Премьер Лиге?

- Конечно нужна! Это официальная игра, игра с чемпионом страны, на отличном футбольном стадионе, на отличном поле. Так вопрос даже ставить нельзя! Важна любая игра для команды, тем более официальная.

- Следующая игра у вас с принципиальным соперником «Анжи». Можно ли сказать, что на ней мы увидим другой «Енисей»? ведь команды примерно равны в классе.

- Скажу лишь, что это будет самый важный матч для «Енисея» в этой части сезона.

Rusfootball.info. С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.
Теги: Комков Енисей Локомотив
Сегодня, 00:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.