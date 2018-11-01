Михаил Комков: отсутствие побед очень давит на ребят

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:41
Усейн Болт может дебютировать за сборную Ямайки
Усейн Болт может дебютировать за сборную Ямайки
Вчера, 23:27
"Реал" в Африке разгромил "Мелилью" (2)
"Реал" в Африке разгромил "Мелилью" (2)
Вчера, 23:23
Ди Мария продлил контракт с "ПСЖ" до 2021 года
Ди Мария продлил контракт с "ПСЖ" до 2021 года
Вчера, 22:36
Юрий Семин: Аленичев - молодец, не боится ехать на периферию. Мне нравится игра его команды (видео)
Юрий Семин: Аленичев - молодец, не боится ехать на периферию. Мне нравится игра его команды (видео)
Вчера, 22:32
Блез Матюиди о Роналду: он просто машина
Блез Матюиди о Роналду: он просто машина
Вчера, 22:17
Дмитрий Аленичев: отставка? Вопрос к руководству (3)
Дмитрий Аленичев: отставка? Вопрос к руководству (3)
Вчера, 21:26
"Арсенал" Кононова победил "Ахмат" (9)
"Арсенал" Кононова победил "Ахмат" (9)
Вчера, 21:02
Шандор Варга: увеличение числа команд на ЧМ-2022 - чистый бред! (1)
Шандор Варга: увеличение числа команд на ЧМ-2022 - чистый бред! (1)
Вчера, 20:35
"Меня это не красит, мне стыдно". Игорь Акинфеев рассказал о своем удалении в матче с "Реалом" (6)
"Меня это не красит, мне стыдно". Игорь Акинфеев рассказал о своем удалении в матче с "Реалом" (6)
Вчера, 19:36
Евгений Фролов: задача - побеждать в каждой кубковой игре (1)
Евгений Фролов: задача - побеждать в каждой кубковой игре (1)
Вчера, 19:21
СМИ: "Арсенал" требует 3 миллиона евро от "Спартака" за расторжение контракта с Кононовым (31)
СМИ: "Арсенал" требует 3 миллиона евро от "Спартака" за расторжение контракта с Кононовым (31)
Вчера, 18:52
"Лестер" поедет на игру с "Кардиффом" на автобусе
"Лестер" поедет на игру с "Кардиффом" на автобусе
Вчера, 18:33
Стартовый состав "Енисея" на матч с "Локо" (1)
Стартовый состав "Енисея" на матч с "Локо" (1)
Вчера, 18:25
Борис Ротенберг - в старте "Локомотива" на матч с "Енисеем" (8)
Борис Ротенберг - в старте "Локомотива" на матч с "Енисеем" (8)
Вчера, 17:31
Агент: Чаловым интересуется "Ницца" (8)
Агент: Чаловым интересуется "Ницца" (8)
Вчера, 16:47
"Урал" - "Нижний Новгород": составы команд
"Урал" - "Нижний Новгород": составы команд
Вчера, 16:46
Лионель Месси возобновил тренировки
Лионель Месси возобновил тренировки
Вчера, 16:25
"Урал" до конца 2018 года будет играть на "Уралмаше"
"Урал" до конца 2018 года будет играть на "Уралмаше"
Вчера, 16:09
Малком хочет покинуть "Барселону" (3)
Малком хочет покинуть "Барселону" (3)
Вчера, 16:05
"Оренбург" обыграл "Тюмень" в Кубке России
"Оренбург" обыграл "Тюмень" в Кубке России
Вчера, 15:41
Кристиан Нобоа начнет работать с мячом в январе (1)
Кристиан Нобоа начнет работать с мячом в январе (1)
Вчера, 15:20
The Mirror: Неймару грозит до шести лет лишения свободы (2)
The Mirror: Неймару грозит до шести лет лишения свободы (2)
Вчера, 14:36
Владимир Пономарёв: Чалова еще очень рано отпускать куда-то - мы просто испортим парня (10)
Владимир Пономарёв: Чалова еще очень рано отпускать куда-то - мы просто испортим парня (10)
Михаил Комков: отсутствие побед очень давит на ребят
После матча 1/8 Кубка России «Локомотив»-«Енисей» (4:1) свой комментарий к игре дал полузащитник красноярцев Михаил Комков.
- Сложно давать какой-то комментарий... Стыдно! Хотя, конечно, очень сильно на матч повлиял пенальти в наши ворота в начале игры. Это очень сильно сыграло в пользу «Локомотива». потом мы совершили вторую грубую ошибку, и по большому счёту после этого уже тяжело было что-то сделать. Тем более, «Локомотив» сейчас набрал очень хороший ход, они очень здорово разыгрывали свои атаки, но, в любом случае, с таким счётом проигрывать нельзя.
- Практически в каждом матче ваша команда создаёт моменты, но ещё больше допускает детских ошибок, из-за которых вы часто проигрываете матчи. На твой взгляд почему это происходит и как нужно с этим бороться?
- Действительно, местами мы играем очень даже не плохо, и создаём моменты, пытаемся разыгрывать какие-то комбинации, но много из моментов которые мы создаём не реализовываем их из-за психологической ситуации. Отсутствие побед очень давит на ребят. Из-за этого возникает некая сумбурность на поле от нашей команды. Где-то не всегда правильные решения принимаются в заключительной стадии наших атак. А по ошибкам абсолютно согласен! Даже если взять прошлый матч с «Локомотивом»-вроде начинаем матч неплохо, а потом из ничего получаем гол в свои ворота. А потом, против таких мастеровитых игроков как в «Локомотиве» очень сложно отыгрываться. И у них появляется больше возможностей для своих контратак.
- После удаления у «Локо» ваша команда заиграла ярче, и имела практически подряд три убойных момента в которых должна была забивать хотя бы один гол…
- Да, действительно, при счёте 4:1 у нас было три очень хороших момента, и если помечтать, и мы бы все их реализовали, то могло быть и 4:4! и понятно, что если бы мы забили хотя бы один, то игра пошла бы совсем по другому. Но опять наша болезнь с реализацией. И потом всё-таки счёт 4:2, 4:3 был бы более достойным.
- На сколько команда успела восстановиться к кубковому матчу после календарного в чемпионате, учитывая ещё и дальний перелёт.
- Ну мы наш календарный матч играли так же с «Локомотивом», поэтому находились примерно в равных условиях. Может быть, у них чуть больше было свежих игроков, но мы летаем иногда с пересадками, и это очень сложно порой, 15-18 часов бывает добираемся, но здесь был прямой вылет до Москвы, и ни о каком восстановлении не стоит говорить. Потому, что повторюсь-мы были примерно в равных условиях.
- Нужна ли была «Енисею» эта игра, учитывая то, что команде сейчас нужно выправлять в первую очередь дела в Премьер Лиге?
- Конечно нужна! Это официальная игра, игра с чемпионом страны, на отличном футбольном стадионе, на отличном поле. Так вопрос даже ставить нельзя! Важна любая игра для команды, тем более официальная.
- Следующая игра у вас с принципиальным соперником «Анжи». Можно ли сказать, что на ней мы увидим другой «Енисей»? ведь команды примерно равны в классе.
- Скажу лишь, что это будет самый важный матч для «Енисея» в этой части сезона.
Rusfootball.info. С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.
- Сложно давать какой-то комментарий... Стыдно! Хотя, конечно, очень сильно на матч повлиял пенальти в наши ворота в начале игры. Это очень сильно сыграло в пользу «Локомотива». потом мы совершили вторую грубую ошибку, и по большому счёту после этого уже тяжело было что-то сделать. Тем более, «Локомотив» сейчас набрал очень хороший ход, они очень здорово разыгрывали свои атаки, но, в любом случае, с таким счётом проигрывать нельзя.
- Практически в каждом матче ваша команда создаёт моменты, но ещё больше допускает детских ошибок, из-за которых вы часто проигрываете матчи. На твой взгляд почему это происходит и как нужно с этим бороться?
- Действительно, местами мы играем очень даже не плохо, и создаём моменты, пытаемся разыгрывать какие-то комбинации, но много из моментов которые мы создаём не реализовываем их из-за психологической ситуации. Отсутствие побед очень давит на ребят. Из-за этого возникает некая сумбурность на поле от нашей команды. Где-то не всегда правильные решения принимаются в заключительной стадии наших атак. А по ошибкам абсолютно согласен! Даже если взять прошлый матч с «Локомотивом»-вроде начинаем матч неплохо, а потом из ничего получаем гол в свои ворота. А потом, против таких мастеровитых игроков как в «Локомотиве» очень сложно отыгрываться. И у них появляется больше возможностей для своих контратак.
- После удаления у «Локо» ваша команда заиграла ярче, и имела практически подряд три убойных момента в которых должна была забивать хотя бы один гол…
- Да, действительно, при счёте 4:1 у нас было три очень хороших момента, и если помечтать, и мы бы все их реализовали, то могло быть и 4:4! и понятно, что если бы мы забили хотя бы один, то игра пошла бы совсем по другому. Но опять наша болезнь с реализацией. И потом всё-таки счёт 4:2, 4:3 был бы более достойным.
- На сколько команда успела восстановиться к кубковому матчу после календарного в чемпионате, учитывая ещё и дальний перелёт.
- Ну мы наш календарный матч играли так же с «Локомотивом», поэтому находились примерно в равных условиях. Может быть, у них чуть больше было свежих игроков, но мы летаем иногда с пересадками, и это очень сложно порой, 15-18 часов бывает добираемся, но здесь был прямой вылет до Москвы, и ни о каком восстановлении не стоит говорить. Потому, что повторюсь-мы были примерно в равных условиях.
- Нужна ли была «Енисею» эта игра, учитывая то, что команде сейчас нужно выправлять в первую очередь дела в Премьер Лиге?
- Конечно нужна! Это официальная игра, игра с чемпионом страны, на отличном футбольном стадионе, на отличном поле. Так вопрос даже ставить нельзя! Важна любая игра для команды, тем более официальная.
- Следующая игра у вас с принципиальным соперником «Анжи». Можно ли сказать, что на ней мы увидим другой «Енисей»? ведь команды примерно равны в классе.
- Скажу лишь, что это будет самый важный матч для «Енисея» в этой части сезона.
Rusfootball.info. С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.