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Дмитрий Булыкин: "Локомотив" подходит к матчу с "Арсеналом" в отличном настроении

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".

"Подходим к матчу с Тулой в отличном настроении. Наша команда в последнее время много забивает, радует победами, но расслабляться нельзя. Сейчас очень важно хорошо сыграть. На ситуацию с неопределенным будущим тренера соперников не обращаем внимания - это нас не касается", - сказал Булыкин.

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Теги: Арсенал Тула Локомотив Кононов Булыкин
Сегодня, 10:25
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