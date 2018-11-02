Дмитрий Булыкин: "Локомотив" подходит к матчу с "Арсеналом" в отличном настроении

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против тульского "Арсенала"."Подходим к матчу с Тулой в отличном настроении. Наша команда в последнее время много забивает, радует победами, но расслабляться нельзя. Сейчас очень важно хорошо сыграть. На ситуацию с неопределенным будущим тренера соперников не обращаем внимания - это нас не касается", - сказал Булыкин.