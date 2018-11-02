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Михаил Осинов: думаю, что "Южное дерби" в воскресенье получится прекрасным

Бывший капитан "Ростова" Михаил Осинов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды против "Краснодара" в 13-м туре РПЛ.

"Противостояние этих команд само по себе уже стало принципиальным. Настоящее южное дерби!

А их близость к первому месту только добавляет эффекта. Ростовчане очень хорошо проводят в этом сезоне матчи против лидеров, за исключением встречи с "Локомотивом" (1:2). В Краснодаре они тоже способны добиться успеха.

Я ожидаю просто прекрасного матча!" - сказал Осинов.

Матч запланирован на 4 ноября, начало - в 16:30 по московскому времени.

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Теги: Осинов Ростов Краснодар
Сегодня, 11:42
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:28)
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Болеет за:
«Ростов»
Если Ростов не проиграет, будет очень хорошо. Предпосылки для этого есть:
- во первых, Ростов будет посвежее Краснодара, которому пришлось играть дополнительное время с Крыльями Советов;
- во вторых, победа над Зенитом придаст команде большей уверенности в игре;
-в третьих, Краснодар вынужден будет провести ротацию состава, перед предстоящей игрой в ЛЕ, а это может сказаться на игре команды;
- в четвертых, проведенная Карпиным ротация состава показала, что вышедшие игроки ни в чем не уступают игрокам основы.
Посмотрим. Удачи Ростову!!!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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