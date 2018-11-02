Михаил Осинов: думаю, что "Южное дерби" в воскресенье получится прекрасным

Бывший капитан "Ростова" Михаил Осинов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды против "Краснодара" в 13-м туре РПЛ."Противостояние этих команд само по себе уже стало принципиальным. Настоящее южное дерби!А их близость к первому месту только добавляет эффекта. Ростовчане очень хорошо проводят в этом сезоне матчи против лидеров, за исключением встречи с "Локомотивом" (1:2). В Краснодаре они тоже способны добиться успеха.Я ожидаю просто прекрасного матча!" - сказал Осинов.Матч запланирован на 4 ноября, начало - в 16:30 по московскому времени.