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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Евгений Алдонин: пятое место не для ЦСКА, все привыкли к борьбе за чемпионство
Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в интервью для Rusfootball.info проанализировал игру своей бывшей команды в матче 13-го тура Премьер-Лиги против "Динамо" (0:0).
- Об игре:
Ожидаемый результат, ожидаемый ход матча. Игровое преимущество было у "армейцев", были и неплохие подходы, но сказать, что были какие-то явные голевые моменты со стороны обеих команд я не могу. Исходя из увиденного, думаю, "Динамо" одно очко приобрело, а вот ЦСКА два потерял. К победе ближе были всё-таки гости, как мне кажется.
У ЦСКА все старались, но на данный момент не всё получается в атаке, и это понятно. В некоторых моментах нужно было бить, но команда предпочитала разыгрывать. Тот же Абель Эрнандес не в игровом тонусе, по нему это видно. В подыгрыше он был неплох, но в завершающей стадии на ударную позицию не выходил. Видно, что ещё не в полном порядке уругваец.
- О матче ЦСКА - "Рома":
Жду хорошей и качественной игры. В принципе в Риме ЦСКА начал неплохо, но мастерство Эдина Джеко сделало своё дело, он здорово проявил себя в этой игре. Если перекрыть боснийца, сыграть плотно в обороне как в матче с мадридским "Реалом", то шансы появятся, ведь моменты в атаке у ЦСКА будут. Игра будет равная, но я уверен, что болельщики в "Лужниках" организуют необходимую атмосферу, помогут команде.
Понятно, что в этой игре и решится, выходит ли ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов, это, пожалуй, главная игра для команды на групповом турнире. Поэтому "Рому" нужно обыгрывать, однако с уверенностью спрогнозировать победу "армейцев" сейчас сложно. Команда неплохо действует в обороне, мало пропускает, но в атаке есть проблемы с остротой. А в Лиге чемпионов любая ошибка может привести к пропущенному голу. Нужно сыграть агрессивней в атаке, и тогда у ЦСКА будут хорошие шансы на победу. А вообще, думаю, нас ждёт захватывающий матч.
- О положении ЦСКА в чемпионате России и предстоящем матче против "Зенит":
Это будет сложная игра. Ресурсов у команды маловато. Предстоит два важных и тяжёлых матча, каждый футболист на вес золота, тот же Абель Эрнандес должен набрать форму. В целом, ЦСКА сейчас выглядит неплохо, но борьба на двух фронтах... это тяжело. Да ещё и команда только строится, это понимают все, поэтому пятое место ЦСКА в Премьер-Лиге не является сенсацией, пока такова реальность. Эксперты, специалисты и болельщики это понимают. Пятое место не для ЦСКА, все привыкли к борьбе за чемпионство со стороны "армейцев". Но при этом ЦСКА демонстрирует очень неплохой футбол.
- Об игре:
Ожидаемый результат, ожидаемый ход матча. Игровое преимущество было у "армейцев", были и неплохие подходы, но сказать, что были какие-то явные голевые моменты со стороны обеих команд я не могу. Исходя из увиденного, думаю, "Динамо" одно очко приобрело, а вот ЦСКА два потерял. К победе ближе были всё-таки гости, как мне кажется.
У ЦСКА все старались, но на данный момент не всё получается в атаке, и это понятно. В некоторых моментах нужно было бить, но команда предпочитала разыгрывать. Тот же Абель Эрнандес не в игровом тонусе, по нему это видно. В подыгрыше он был неплох, но в завершающей стадии на ударную позицию не выходил. Видно, что ещё не в полном порядке уругваец.
- О матче ЦСКА - "Рома":
Жду хорошей и качественной игры. В принципе в Риме ЦСКА начал неплохо, но мастерство Эдина Джеко сделало своё дело, он здорово проявил себя в этой игре. Если перекрыть боснийца, сыграть плотно в обороне как в матче с мадридским "Реалом", то шансы появятся, ведь моменты в атаке у ЦСКА будут. Игра будет равная, но я уверен, что болельщики в "Лужниках" организуют необходимую атмосферу, помогут команде.
Понятно, что в этой игре и решится, выходит ли ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов, это, пожалуй, главная игра для команды на групповом турнире. Поэтому "Рому" нужно обыгрывать, однако с уверенностью спрогнозировать победу "армейцев" сейчас сложно. Команда неплохо действует в обороне, мало пропускает, но в атаке есть проблемы с остротой. А в Лиге чемпионов любая ошибка может привести к пропущенному голу. Нужно сыграть агрессивней в атаке, и тогда у ЦСКА будут хорошие шансы на победу. А вообще, думаю, нас ждёт захватывающий матч.
- О положении ЦСКА в чемпионате России и предстоящем матче против "Зенит":
Это будет сложная игра. Ресурсов у команды маловато. Предстоит два важных и тяжёлых матча, каждый футболист на вес золота, тот же Абель Эрнандес должен набрать форму. В целом, ЦСКА сейчас выглядит неплохо, но борьба на двух фронтах... это тяжело. Да ещё и команда только строится, это понимают все, поэтому пятое место ЦСКА в Премьер-Лиге не является сенсацией, пока такова реальность. Эксперты, специалисты и болельщики это понимают. Пятое место не для ЦСКА, все привыкли к борьбе за чемпионство со стороны "армейцев". Но при этом ЦСКА демонстрирует очень неплохой футбол.
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