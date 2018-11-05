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Денис Бояринцев: "Спартаку" нужен кто-то свой - человек из красно-белой семьи

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев поделился мнением о будущем тренере красно-белых.

"Сейчас самый реальный кандидат для спасения ситуации – какой-то российский специалист. Кто-то свой, из спартаковской семьи.

Иностранец сейчас явно справится с нынешней ситуацией. Нужен человек, который знает, что такое "Спартак", который знаком с внутренней кухней клуба", - сказал Бояринцев.

"СЭ"
Теги: Спартак Бояринцев
Сегодня, 14:51
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15
(1)
#15  ajax101  Москва (Сегодня, 15:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
На первый случай, хотя бы на полсезона, Горлуковича с Евсеевым.


Хуже чем сейчас уж точно не будет!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#14  К.А.  Столица (Сегодня, 15:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
и ведь не лень недоразвитому миллионеру-кутарбе целые простыни катать.кто-нибудь хоть раз его ахинею до конца прочитал,интересно?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#13  sparwik53  Виктор (Сегодня, 15:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
На первый случай, хотя бы на полсезона, Горлуковича с Евсеевым.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#12  Kytarba  Сочи (Сегодня, 15:28)
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: К.А.
нужен не свой,нужен кто-то типа Магата,способный пи3дюлей вломить и заставить подыхать на треньках.а тот же Кононов мямля.


Что за куйню несешь ты и такие,как ты..Пля давно той страны,того строя нет а,эти еще там,нечего в них не меняется,так и помрут не понимая,что жизнь уже другая,а эти как были быдлой им и помрут.Пля владельцы клубов с футболистами заключают контракт на миллионы и владелец еще должен искать тренера который способен п1здулей вломить joy да,сам футболист кого хочешь способен вломить joy говорю же вы быдла того времени,тогда футболисты и не только футболисты копейки получали и в цене были те руководители,кто был способен заставит работать подчиненных силой и каким то авторитетом типа Горлуковича в футболе,которого так часто упоминают здесь вся эта шушера сайта,не какого отношение не имеющие к футболу.А,сегодня картина маслом такая,что футболисты все за исключением во всяком случае в командах ПЛ России,если разговор о тренировках,то тренируются на совесть ради своей семьи,ради детей ради своего будущего,слава богу в футболе большие деньги,а,кто сегодня не хочет иметь большие деньги.Футболист наоборот желает иметь в тренеры того специалиста с кем будет результат и соответственно всякие там бонусы помимо контрактных денег,но это не для ваших мозгов с копейками в кармане.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#11  Конек   (Сегодня, 15:26)
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online

настоящая секта laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#10  sanyapytilin   (Сегодня, 15:20)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Почему именно над спартаком так издеваются?)


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#9  GPS   (Сегодня, 15:18)
  • -1
  •  (3)

Ну тогда предлагаю тандем Гунько-Родионов! laughing
Они все изнутри знают!!!


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#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#8  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 15:15)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Идите в жопу, родственнички хуевы
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#7  Volodia379   (Сегодня, 15:14)
  • -1
  •  (3)

Не хер заморачиваться Романцева упрашивайте!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  Nastroenie  Москва (Сегодня, 15:12)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Егор Ильич Титов и Николай Михайлович Трубач - это как раз та "Спартаковская семья", которой по силам справиться со всеми навалившимися трудностями и вывести команду на новый, качественный уровень.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 15:07)
  • -1
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Нам быть хоть одного такого в руководство..... Но это так.. мечта.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  Мацолла   (Сегодня, 15:04)
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Цитата: zloy
Нужен тренер типа Маура, которому на всех пох. , который разгонит этих таракашек. Поставьте до конца сезона Горлуковича


Смешно
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
#3  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 15:02)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Мостовой joy
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#2  zloy   (Сегодня, 15:01)
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  •  (6)
Болеет за:
«Барселона»
Нужен тренер типа Маура, которому на всех пох. , который разгонит этих таракашек. Поставьте до конца сезона Горлуковича
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 14:59)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
нужен не свой,нужен кто-то типа Магата,способный пи3дюлей вломить и заставить подыхать на треньках.а тот же Кононов мямля.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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