Денис Бояринцев: "Спартаку" нужен кто-то свой - человек из красно-белой семьи

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев поделился мнением о будущем тренере красно-белых."Сейчас самый реальный кандидат для спасения ситуации – какой-то российский специалист. Кто-то свой, из спартаковской семьи.Иностранец сейчас явно справится с нынешней ситуацией. Нужен человек, который знает, что такое "Спартак", который знаком с внутренней кухней клуба", - сказал Бояринцев.