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Президент "Урала": у нас нет эйфории после победы над "Спартаком" - теперь нужно закреплять успех

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи 14-го тура РПЛ с "Оренбургом".

"Нет никакой эйфории после победы над "Спартаком", понимаем, что о таком нужно быстро забыть и готовиться к следующему матчу. "Оренбург" — крепкий орешек, уже показавший свой высокий уровень в этом сезоне. Но мы постепенно набираем ход. Матч со "Спартаком" показал, что с качеством игры приходит и результат — теперь надо закреплять успех", — цитируют Иванова "Известия".
Теги: Урал Спартак
Сегодня, 13:14
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