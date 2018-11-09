Звезда эстрады и кумир миллионов выступит на "РЖД-Арене" перед матчем "Локомотив" - "Урал"

Последний романтик и звезда твиттера на «РЖД Арене»!

? Да-да, перед матчем #ЛокоУрал для всех нас выступит @DmitryMalikov!

?? Будем начинать с чистого листа, петь про далёкую звезду и не говорить прощальных слов 23 ноября.

? Билеты на игру: https://t.co/LRJGGIXY6d pic.twitter.com/Pb4W2jzUPP — ФК Локомотив (@fclokomotiv) November 9, 2018

Певец Дмитрий Маликов выступит на "РЖД Арене" перед матчем "Локомотива" и "Урала" 23 ноября.Концерт запланирован на 19:00 по московскому времени, сам матч начнется в 20:30.