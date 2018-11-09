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Звезда эстрады и кумир миллионов выступит на "РЖД-Арене" перед матчем "Локомотив" - "Урал"

Певец Дмитрий Маликов выступит на "РЖД Арене" перед матчем "Локомотива" и "Урала" 23 ноября.

Концерт запланирован на 19:00 по московскому времени, сам матч начнется в 20:30.


Теги: Локомотив Урал
Сегодня, 15:08
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#6  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 15:47)
  • 0
  •  (0)
online

Маликрв - отстой! Бузова рулит!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#5  safonas   (Сегодня, 15:26)
  • +2
  •  (4)

Цитата: gesha978
они бы еще кобзона позвали., кумир миллионов...

он так то умер и да скажу тебе он был кумир миллионов!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#4  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:21)
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Болеет за:
«Спартак»
деффки оценят


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 15:21)
  • -1
  •  (1)
online

Кумир геркуса и сухины
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  gesha978  Москва (Сегодня, 15:20)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
они бы еще кобзона позвали., кумир миллионов...
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 15:11)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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