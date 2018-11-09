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Адвокат Кокорина: продление срока следствия на два месяца противоречит разумному

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что не согласна с возможным продлением срока следствия по его делу до 8 февраля 2019 года.

"Сегодня посетила "Бутырку". У ребят настроение нормальное. Действительно имеет место ограничение в количестве посещения спортивного зала. Это вызвано необходимостью доступа к спортзалу других арестованных (со слов администрации СИЗО № 2).

В развитие своего предыдущего сообщения необходимо отметить, что вопрос об адекватности содеянному – причинению побоев в ответ на оскорбление применения меры пресечения в виде содержания под стражей – самой исключительной меры, применяемой при невозможности избрания иных мер, до настоящего времени выступает основным в ситуации с Александром и Кириллом Кокориными.

Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки – 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего до 4 месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному.

Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия. Полагаю, что качество той же работы защиты будет более эффективным для исхода дела", - написала Стукалова в своем Инстаграме.
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:16
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#5  Volodia379   (Сегодня, 20:37)
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Наверно пора уже парней под амнистию подводить! Ажиотаж уже спал!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 20:35)
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online

18 следователей два месяца расследуют два очевидных преступления, к тому же еще и запечатленных на камерах видео-наблюдения. сейчас они обнаружили еще две записи, и просят еще два месяца на их изучение. что они там в 18 человек то изучают?
судите уже. если уголовный кодекс говорит что должны сидеть, огласите суд и отправте в колонию. если говорит что не должны сидеть дальше, выпускайте уже.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 20:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Она права, кули там расследовать, если все настолько очевидно. Или сажайте, или договаривайтесь и отпускайте, накуй, что там расследовать........???????????????????

Цитата: vitaliy1977
А его поведение и понты не противоречат разумному???

А у свинячьего придурка мозги не усваивают то, что она сказала, дибил?

Плесень. Сотрись...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 20:32)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Она права, кули там расследовать, если все настолько очевидно. Или сажайте, или договаривайтесь и отпускайте, накуй, что там расследовать........???????????????????

Цитата: vitaliy1977
А его поведение и понты не противоречат разумному???

А у свинячьего придурка мозги не усваивают то, что она сказала, дибил?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 20:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А его поведение и понты не противоречат разумному???
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
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