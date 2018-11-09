Адвокат Кокорина: продление срока следствия на два месяца противоречит разумному

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:04
УЕФА открыл дело против "Спартака" (2)
УЕФА открыл дело против "Спартака" (2)
15:08
Звезда эстрады и кумир миллионов выступит на "РЖД-Арене" перед матчем "Локомотив" - "Урал" (9)
Звезда эстрады и кумир миллионов выступит на "РЖД-Арене" перед матчем "Локомотив" - "Урал" (9)
15:04
"Пора с этим заканчивать!" - Михаил Гершкович хочет вернуть в РПЛ налог на иностранных тренеров (18)
"Пора с этим заканчивать!" - Михаил Гершкович хочет вернуть в РПЛ налог на иностранных тренеров (18)
14:45
Антон Заболотный: малое количество болельщиков на трибунах не удивило - это же все-таки не Питер! (2)
Антон Заболотный: малое количество болельщиков на трибунах не удивило - это же все-таки не Питер! (2)
14:02
Игрок ЦСКА заинтересовал спортивного директора "Ромы" Мончи, зимой его попытаются приобрести (38)
Игрок ЦСКА заинтересовал спортивного директора "Ромы" Мончи, зимой его попытаются приобрести (38)
13:14
Президент "Урала": у нас нет эйфории после победы над "Спартаком" - теперь нужно закреплять успех
Президент "Урала": у нас нет эйфории после победы над "Спартаком" - теперь нужно закреплять успех
12:16
Матвей Сафонов: доволен ли я, что Синицын заболел, и я занял его место? Что за провокационный вопрос? (5)
Матвей Сафонов: доволен ли я, что Синицын заболел, и я занял его место? Что за провокационный вопрос? (5)
11:53
"Это заслуживает желтой карточки?" - Магнуссон оспаривает свое удаление в игре с "Ромой" (фото) (20)
"Это заслуживает желтой карточки?" - Магнуссон оспаривает свое удаление в игре с "Ромой" (фото) (20)
11:30
"Нормальный такой махач!" - драка в финале молодежного чемпионата Санкт-Петербурга (видео) (8)
"Нормальный такой махач!" - драка в финале молодежного чемпионата Санкт-Петербурга (видео) (8)
11:16
"Ну ты чего, Валера? "Спартак" - это не школа, а академия наук" - Челоянц рассказал как Карпин стал тренером "Спартака" (9)
"Ну ты чего, Валера? "Спартак" - это не школа, а академия наук" - Челоянц рассказал как Карпин стал тренером "Спартака" (9)
Адвокат Кокорина: продление срока следствия на два месяца противоречит разумному
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что не согласна с возможным продлением срока следствия по его делу до 8 февраля 2019 года.
"Сегодня посетила "Бутырку". У ребят настроение нормальное. Действительно имеет место ограничение в количестве посещения спортивного зала. Это вызвано необходимостью доступа к спортзалу других арестованных (со слов администрации СИЗО № 2).
В развитие своего предыдущего сообщения необходимо отметить, что вопрос об адекватности содеянному – причинению побоев в ответ на оскорбление применения меры пресечения в виде содержания под стражей – самой исключительной меры, применяемой при невозможности избрания иных мер, до настоящего времени выступает основным в ситуации с Александром и Кириллом Кокориными.
Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки – 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего до 4 месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному.
Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия. Полагаю, что качество той же работы защиты будет более эффективным для исхода дела", - написала Стукалова в своем Инстаграме.
"Сегодня посетила "Бутырку". У ребят настроение нормальное. Действительно имеет место ограничение в количестве посещения спортивного зала. Это вызвано необходимостью доступа к спортзалу других арестованных (со слов администрации СИЗО № 2).
В развитие своего предыдущего сообщения необходимо отметить, что вопрос об адекватности содеянному – причинению побоев в ответ на оскорбление применения меры пресечения в виде содержания под стражей – самой исключительной меры, применяемой при невозможности избрания иных мер, до настоящего времени выступает основным в ситуации с Александром и Кириллом Кокориными.
Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки – 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего до 4 месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному.
Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия. Полагаю, что качество той же работы защиты будет более эффективным для исхода дела", - написала Стукалова в своем Инстаграме.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.