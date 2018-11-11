Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Рауль Рианчо: "Спартак" сохраняет шансы попасть в еврокубки. Я плакать не буду

И.о главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал поражение от "Уфы" (0:2).

- Команда сыграла два разных тайма. В первом тайме лучше контролировали мяч, были моменты, но во втором тайме контролировать стали меньше, "Уфа" играла интенсивно, были контратаки, которыми воспользовалась и одержала заслуженную победу.

- Кроме как позором это можно как-то назвать?

- Позор - это если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент "Спартака" продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. "Спартак" сохраняет шансы попасть в еврокубки. Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее.

Rusfootball.info
Теги: Рианчо Спартак Уфа
Сегодня, 16:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
46
(4)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
#46  serg17   (Сегодня, 17:48)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
иди у милера вяленького погоняй
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#45  Amirovich   (Сегодня, 17:45)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
аахахахах *** СВИНЬИ так держать =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#44  oblom   (Сегодня, 17:40)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Браво Рианчо! Чувствуется, то Рауль - адекватный, здравомыслящий человек, немного философ...Надеюсь у Федума хватит смелости оставить в Спартаке этого самобытного специалиста.

Ну если только помощником водителя.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#43  Giovane Elber  GElber (Сегодня, 17:39)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Чем тока Федун думает? Это же клоун...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#42  GPS   (Сегодня, 17:38)
  • 0
  •  (2)

Цитата: kuzz
Сейчас надо новую команду строить с нуля, отправив на пенсию пол состава. Но это все также бесполезно если руководству пофигу на результат, а судя по активности Федуна и тому как он выстроил систему руководства ему все фиолетово, там другой бизнес

Б.Л.Я.
Если строить новую команду, то шлак нужно продавать "на пике".
Федун же и его "профи" системно расстаются с дорогими, но ленивыми игроками либо по "обоюдному расторжению" без денежной компенсации, либо "окончание контракта".
Бездари в РУ. Нет там ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!


--------------------
#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#41  MAG554  UdSSR (Сегодня, 17:23)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Сейчас надо новую команду строить с нуля, отправив на пенсию пол состава. Но это все также бесполезно если руководству пофигу на результат, а судя по активности Федуна и тому как он выстроил систему руководства ему все фиолетово, там другой бизнес

Ни убавить, ни прибавить
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#40  zenitchik123   (Сегодня, 17:20)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
укурок какой-то...
ну или переводчик курнул
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#39  РостовПапа   (Сегодня, 17:19)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Это уже клиника какая-то
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#38  kuzz  Москва (Сегодня, 17:16)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
MAG554,
Вопрос в другом, а накуя? Сейчас надо новую команду строить с нуля, отправив на пенсию пол состава. Но это все также бесполезно если руководству пофигу на результат, а судя по активности Федуна и тому как он выстроил систему руководства ему все фиолетово, там другой бизнес
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#37  pasol   (Сегодня, 17:12)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Теперь понятно: вот одна из причин проблем "Спартака" в этом сезоне, имя ей - "Рианчизм головного мозга".
"...И сказал я ему, захмелев, капитан Рауль - никогда ты не будешь майором Главным тренером без и.о."
joy
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#36  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:11)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тут не плакать, а РЫДАТЬ надо от такой игры команды.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#35  SPV 77  Брянск (Сегодня, 17:11)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
где они этого клоуна откопали?

Очень хотелось Федуну кусочек Бердыева в Спартак затащить.
Курбан с этим клоуном дважды ЧР брал
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#34  GPS   (Сегодня, 17:11)
  • +3
  •  (5)

Збс.. У нас теперь есть надежда на лучшее!
Так вот ради чего уволили Карреру и вернули в состав Глушака!!!
Бинго!


--------------------
#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#33  MAG554  UdSSR (Сегодня, 17:09)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
учитывая, что в розыгрыше еще 48 очков, в еврокубки попасть есть шанс даже у Енисея )))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#32  Volodia379   (Сегодня, 17:02)
  • +1
  •  (3)

Если смотреть на таблицу там даже Динамо сохраняет все шансы! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#31  Фонтанка  Питер (Сегодня, 16:58)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Конек
Цитата: Nastroenie
немного философ...

генератор банальщины smile

Рупор вкусовщины confused


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#30  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:58)
  • +1
  •  (5)

Цитата: нетрал

не правильный перевод ..как с соси у слуцкого


Не - тут как раз правильно, с "cocи"
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#29  Charodei  Борзя (Сегодня, 16:57)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Все хорошо прекрасная маркиза! joy joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#28  waldemar  воронеж (Сегодня, 16:57)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё сильней веселил ТОЛЬКО КАК ЕГО ПЛАЧЕСКУ А ЛУЧЕСКУ ,НЕ УЖЕЛИ ТРАХТЕНБЕРГ НЕ МОЖЕТ ПОСОВЕТОВАТЬ ЧТО БЫ ОН РОТ СВОЙ ПРИКРЫЛ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#27  CSKA085  Москва (Сегодня, 16:57)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
где они этого клоуна откопали? laughing
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#26  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:56)
  • +5
  •  (9)

Цитата: rusivan
Если такие результаты будут то и в пятерку не войдем. Повторяюсь: команда у Спартака хорошая, но пора уже начинать играть в футбол

Но только по сигналу. Сигнал - явление Кононова. И сразу чудо - все побегут и начнут рвать. Вернёмся в гонку - сразу за лидером. Почти в призах. Дойдём до четвертьфинала в говночашке, публика в обмороке - все забудется как страшный сон. А после все по-новой.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#25  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 16:54)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какая - то бессвязная речь ...Или это перевод такой ??? А может затмение правого полушария ? бывает же , высокое давление , нарушение сердцебиения и.т.д.
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#24  serg17   (Сегодня, 16:54)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
в фнл с такой игрой
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#23  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 16:54)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Какую же он чушь несет mask
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#22  Сибирячок   (Сегодня, 16:53)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
билеты заказал? Для себя и багажа?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#21  Spartacus1971   (Сегодня, 16:52)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
На пару матчей ио тренера думаю я бы справился лучше чем Рианчо.Нужно было сальву к Джикии,Рассказова справа и все,точно бы сегодня не проиграли бы.Хватит уже ротацию состава из матча в матч.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#20  scorpion 69  колпино (Сегодня, 16:51)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Das ist fantastich smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#19  Critique   (Сегодня, 16:48)
  • +3
  •  (5)

Очевидные тактические просчеты Рианчо.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#18  Конек   (Сегодня, 16:48)
  • +3
  •  (3)

Цитата: Nastroenie
немного философ...

генератор банальщины smile
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#17  Tokio581   (Сегодня, 16:48)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бл... чудак какой то... команда все просрала а ему пох..
Тут не плакать тут выть надо.
Уеб...к яиц у него нет. Жаль адекватных болел спартака
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.