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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
11:41
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
11:19
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
Вчера, 23:47
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
Рауль Рианчо: "Спартак" сохраняет шансы попасть в еврокубки. Я плакать не буду
И.о главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал поражение от "Уфы" (0:2).
- Команда сыграла два разных тайма. В первом тайме лучше контролировали мяч, были моменты, но во втором тайме контролировать стали меньше, "Уфа" играла интенсивно, были контратаки, которыми воспользовалась и одержала заслуженную победу.
- Кроме как позором это можно как-то назвать?
- Позор - это если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент "Спартака" продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. "Спартак" сохраняет шансы попасть в еврокубки. Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее.
Rusfootball.info
- Команда сыграла два разных тайма. В первом тайме лучше контролировали мяч, были моменты, но во втором тайме контролировать стали меньше, "Уфа" играла интенсивно, были контратаки, которыми воспользовалась и одержала заслуженную победу.
- Кроме как позором это можно как-то назвать?
- Позор - это если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент "Спартака" продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. "Спартак" сохраняет шансы попасть в еврокубки. Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее.
Rusfootball.info
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