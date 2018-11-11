Рауль Рианчо: "Спартак" сохраняет шансы попасть в еврокубки. Я плакать не буду

И.о главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал поражение от "Уфы" (0:2).- Команда сыграла два разных тайма. В первом тайме лучше контролировали мяч, были моменты, но во втором тайме контролировать стали меньше, "Уфа" играла интенсивно, были контратаки, которыми воспользовалась и одержала заслуженную победу.- Позор - это если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент "Спартака" продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. "Спартак" сохраняет шансы попасть в еврокубки. Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее.