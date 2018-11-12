Новости партнеров

Чалов - самый крутой российский нападающий. Сборная лучших игроков 14-го тура

В составе лучших на этот раз - преимущественно игроки московского ЦСКА и "Уфы". Первые в центральном матче тура уверенно переиграли "Зенит", а представители Башкортостана оказались сильнее кризисного "Спартака". О тех, кто делал результат на этих выходных в отечественном чемпионате.

Чалов - самый крутой российский нападающий. Сборная лучших игроков 14-го тура

Маринато Гильерме, "Локомотив"

В Казани, как это чаще всего там и бывает, россыпи моментов не получилось: "Локомотив" и "Рубин" выдали в плане возможностей забить достаточно скромный матч.

Но открыть счёт команды все-таки могли. Особенно "Рубин" - хозяева во втором тайме имели три неплохих эпизода, но в каждом из них классно себя проявил Гильерме, которого совсем недавно мы страшно критиковали за игру в Лиге Чемпионов. Чемпион сдюжил в Казани только благодаря своему вратарю.

Джемал Табидзе, "Уфа"

Башкирия после рокировки на посту главного тренера победила "Спартак". Причем с довольно уверенным счётом - подопечные Кириченко забили два и не пропустили. Левого защитника уфимцев за этот вечер можно выделить в нескольких компонентах - упорной работе на своём фланге (как в плане чистки, так и в вопросах подключений) и голевой передаче на Сысуева. Именно после навеса Табидзе был оформлен победный гол хозяев поля.

Кирилл Набабкин, ЦСКА

Российский защитник, над которым футбольная публика привыкла больше подтрунивать, чем восхищаться, переживает, наверное, лучший отрезок в карьере. И пусть у Кирилла пока что нет стабильности, как и у всего ЦСКА, - за игру с "Зенитом" похвалить его следует.

Отличная игра в отборе, очень продуктивная борьба за верховые мячи и эмоциональная накачка молодых партнёров - прекрасный перфоманс для столь важной игры.

Александр Пуцко, "Уфа"

Стал лидером обороны представителей Башкортостана. Единственное, что за весь матч сумел создать "Спартак", удар в перекладину: в остальном возможностей забить у "красно-белых" было не очень. Все защитники "Уфы" сыграли здорово, но вот Пуцко (если кто забыл, он воспитанник как раз-таки Народной команды) выделялся с положительной стороны даже на фоне столь благожелательных партнеров.

Ризван Уциев, "Ахмат"

Бойкая и настырная, как мы уже привыкли, игра на правом фланге от капитана Грозного. Сделал весомый вклад в победу "Ахмата": в первую очередь, конечно, тем, что сделал голевую, но и общим качеством игровых действий Ризван немало огорчил самарских болельщиков.


Ильзат Ахметов, ЦСКА

Молодой игрок "армейцев", который ещё какое-то время назад сидел в отделе кадров "Рубина", а потом не подошёл питерскому "Зениту", стал системообразующим игроком ЦСКА. Увы, в игре против питерцев Ильзат получил травму и, видимо, в сборную не поедет, но за то время, что он провел на поле, Ахметов успел поучаствовать в двух забитых голах и разогнать ещё несколько классных наступлений москвичей.

Николай Димитров, "Урал"

После отличной игры в Москве против "Спартака", которому Димитров забил классный мяч со штрафного, правый полузащитник "Урала" продолжил в том же духе. В уральском дерби Димитров оформил дубль и стал самым полезным игроком в составе представителей Екатеринбурга.

Виктор Классон, "Краснодар"

Разгромить нынешний "Енисей" - не очень почётное дело, все-таки команда очевидно разваливается и может противопоставить своим соперникам очень малое, но участие шведа в крупной победе "быков" отметить необходимо: Виктор сумел оформить на своё имя забитый мяч и голевой пас.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Лучший игрок центрального матча. Новый главный русский нападающий забил победный мяч, отдал голевую на Сигурдссона, в течение всего матча прекрасно обострял, был полезен в отыгрыше и очень продуктивно опускался в центр поля, чтобы помогать партнёрам разгонять атаки. Просто лучший.

Лука Джорджевич, "Арсенал"

В последнем матча Кононова во главе туляков "Арсенал" победил и сделал это вполне себе уверенно и солидно. Форвард Джорджевич отметился при двух забитых мячах его команды - сначала отдал передачу на Ткачёва, а затем подсобил Бакаеву.

Дмитрий Сысуев, "Уфа"

Моментов у подопечных Кириченко было не очень много, так что забитый гол в ворота Реброва для Сысуева может считаться ещё ценнее. Нападающий здорово воспользовался своим моментом, здорово сыграл головой - и стал наравне с Чаловым как обидчик московского "Спартака" одним из главных героев выходных.



Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: readfootball.com
cskanews.com
bobsoccer.ru
Теги: ЦСКА Чалов Набабкин Уфа Краснодар
Сегодня, 09:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.