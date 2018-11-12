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Контрольный выстрел в голову. Гончаренко размазал тренерский штаб "Зенита"
В последних матчах Семак выводил команду с новыми схемами. Ряд проблем удалось временно решить, но на ЦСКА Семак вернул 4-2-3-1 и похоронил надежды в матче. Главный минус схемы - недостаточный контроль полуфлангов в переходных фазах и в целом в быстрых атаках. Тех полуфлангов, где, в том числе, хозяйничал Влашич. Соперник не простил такой свободы. О причинах краха по порядку.
Причина краха номер 1 - полуфланги
"Зенит" не успевал перестроиться с 4-2-3-1 в оборонительный блок 4-4-2. При такой тактике вингеры должны быть физически выносливыми и интенсивными. Именно от их движения в большей степени зависит успешность оборонительного блока в переходных фазах. В успешном начале сезона одного из таких вингеров играл Ерохин и выдал лучший отрезок в карьере со всех точек зрения (4+3 по гол+пас только в лиге). Ещё лучше с перестроениями было, когда вингеров в тройке 4-2-3-1 играли Ерохин и Кузяев. Интенсивность и выносливость их стихия. Против ЦСКА таких вингеров играли Шатов и Мак. Оба не подходят под критерии, плюс оба не могут врываться в штрафную на дальнюю штангу под кроссы.
Ерохин в опорной зоне - пройденная при Манчини история, даже на ЧМ Черчесов видел Ерохина только на фланге. Семак забыл весь предыдущий опыт и разрушил ключевой фактор в его интерпретации схемы 4-2-3-1.
Причина номер 2 – высокий прессинг ЦСКА
Гончаренко подготовил тотальный высокий прессинг с разбором игроков 1 в 1. Крайние защитника Щенников и Ефремов поднимались в прессинге к крайним защитникам «Зенита». Иванович стал лидером команды по количеству передач и опаснейшим ошибкам в них. Если Щенников не успевал подняться в прессинг, Ивановича накрывал Влашич. 3 его отбора у серба позволили создать опаснейшие быстрые атаки.
Даже во втором тайме Гончаренко просил команду не останавливаться и не сбавлять интенсивность прессинга. После травмы Ахметова этот компонент «армейцев» просел (он был ключевым элементом прессинга), это совпало с перестроением «Зенита». Во втором тайме Семак сместил в центр Шатова и Кузяева для помощи в начале атаки и выходе из под прессинга. Стало лучше, но этого было мало.
Объем прессинга как главного инструмента в матче хорошо покажет соотношение рывков и спринтов при своем и чужом владении. Среди игроков старта ЦСКА общее количество рывков и спринтов при владении мячом своей команды – 265, при владении «Зенита» - 382, то есть в полтора раза больше. Для сравнения, у «Зенита» общее количество рывков и спринтов при владении мячом чужой команды – 373, с учетом не только стартовых игроков, но и сыгравших по тайму Дриусси и Заболотного.
Причина номер 3 – продолжающийся функциональный спад «Зенита»
Общие пробеги команд и разница между ними почти никак не коррелируют с результатом. Зато коррелируют скоростные показатели – количество и объем (дистанция на скоростях для рывков 5,5-7 м/с, для спринтов от 7 м/с) рывков и спринтов. Для «Зенита», как для вертикальной команды со ставкой на физику, это еще важнее.
Ни одна команда не может избежать функционального спада, рано или поздно это настигает всех. Задача тренера быть готовым к этому моменту – маскировать проблемы, изменить модель игры (не то же самое, что схему) и брать очки за счет фактора неизученности, а также иметь в обойме игроков на пике формы (очевидно, что не у всех одинаковые кондиции по тысячам причин). Таким игроком мог стать Кокорин.
У «Зенита» давно наметился спад по фитнес-статистике, наиболее яркое его проявление (до матча с ЦСКА) можно было наблюдать в Самаре. Общий объем спринтов в команде сильно просел. Если отбросить героический вклад Кузяева и некоторых других (иногда это Мак, Шатов, Чернов) в спринтах, то средние цифры будут просто удручающие.
По скоростной работе просел даже Ерохин. Точные цифры назвать сложно из-за его разных позиций на поле от матча к матчу, а также из-за разного количества игрового времени, но можно обозначить примерный диапазон падения объема скоростной работы – 20-25%.
ЦСКА выдал командную дистанцию на спринтах на 17% больше, на рывках похожая картина. Еще одна деталь – снижение максимальных скоростей футболистов «Зенита». На пике формы в «Зените» при Манчини и при Семаке целый ряд футболистов показывал максимальные скорости в районе 8.8-8.9 м/с (в отдельных матчах были рекорды более 9 м/с от Кузяева, Мевли и Ригони). Осенью началось падение и в этом компоненте, против «Крыльев советов» никто не перешагнул за 8,6 м/с. Против ЦСКА никто не перешагнул уже 8.4 м/с, и то это был Нету, пик формы которого пришелся на отрезок значительно более поздний, чем в среднем по команде из-за того, что он начинал сезон на лавке. Второй лучший – Чернов, объяснение аналогичное. Довольно показательно, что именно Чернова Семак отправил в штрафную в конце матча в качестве усиления давления и именно у него в концовке было 2 самых опасных момента. Единственный свежий игрок, которого можно было добавить в атаку (не считая замен), тоже был брошен вперед.
Если посмотреть средние цифры по максимальным скоростям, то уже виден серьезный спад, но если взять отдельных некогда скоростных футболистов, то картина еще более контрастная. Например, Ерохин и Мак, против ЦСКА выдали потолок скорости в 7.9 и 8.1 соответственно. Разница с их показателями на пике формы 0.7-1 м/с. В конкретных игровых эпизодах такая просадка по скорости просто пропасть.
Из этой тенденции спада выделяется только Далер «вечно on fire» Кузяев. Он традиционно стал лучшим на поле по фитнес-статистике по совокупности показателей и по большинству отдельных показателей (общий пробег, пробег на рывках, количество спринтов и рывков в атаке и по многим другим). При этом только за осень Кузяев несколько раз травмировался, а за несколько дней до ЦСКА в Бордо практически в одиночку спас матч «Зенита». Человек из стали.
Справедливости ради, есть объективные причины более тяжелой ситуации с формой, чем у остальных команд верхней части таблицы. «Зенит» провел на 4 матча больше в сезоне (квалификация ЛЕ), сильнее всего пострадал от занятых сборников на ЧМ, а каждый перерыв на сборные высаживает наиболее массовый десант в сборные разных стран. Это не оправдание чисто игровым проблемам, но усугубляющий фактор.
Причина номер 4 - диспетчер
У Ерохина ужасный пас на средние и дальние дистанции. Маркизио теоретически мог исполнить диспетчера, но он не владеет плотными диагоналями и забросами как Паредес, ему нужны были адресаты в центре и полуфлангах под передачи низом. Таких адресатов не было, в поисках вариантов между линиями он подставлялся под прессинг. 4 потери на своей половине поля, 8 потерь в целом всего за тайм игры. В моменте с первым голом его накрыли сразу тройкой прессингующих.
Ещё у Клаудио провал по единоборствам - всего 38% побед, 1 успешный отбор из 3-х и 2 подбора, что очень мало для опорника.
Семак имел полное право заменить итальянца ещё до перерыва, но должен был дать команде что-то взамен. Вместо этого во втором тайме опорную зону заняли Ерохин и Кузяев, оба были нужнее впереди, оба неспособны отдавать забросы и диагонали. Сергей Богданович пытался решить проблемы с начальной фазой построения атаки с помощью смещений Шатова в глубину, но так «Зенит» остался вообще без адресатов между линиями. Трио нападения оказалось полностью отрезано от команды.
Схема «Зенита» на второй тайм изменилась из-за широких ролей Шатова и Кузяева. Чтобы как-то компенсировать замену провалившегося Маркизио требовалось выпустить игрока с хотя бы какими-то диспетчерскими инструментами - Краневиттера (аргентинец вхолостую разминался половину тайма). Или изменить схему с акцентом на фланги. Ничего этого не произошло.
Итог: В роли диспетчера Ерохин создал только один убойный момент забросом в штрафную на Дзюбу (скриншот), с 2-х метров от вратарской Артём промазал.
Кликните, чтобы увеличить картинку
Для того, чтобы переложить эти функции на пасующих защитников, они должны располагаться довольно высоко, в пределах центральной линии. Иногда это получалось, например, на 70-й минуте, когда Нету отдавал заброс через полполя (его позиция на скриншоте в центре круга), Дзюба скинул на Заболотного, а Антон вечность подстраивался под удар с угла вратарской - не попал даже по мячу.
Кликните, чтобы увеличить картинку
Причина номер 5 - фланговые ловушки
С учётом вышеописанных проблем «Зенит» «ломился» через фланги, где «армейцы» готовили ловушки, закрывая атакующих в «коробочки» тремя прессингующими. В итоге фланговые защитники вынуждены были навешивать в штрафную, находясь на границах средней и финальной трети, то есть с позиций, абсолютно не подходящих для кроссов. Такие не подготовленные и обреченные кроссы повлияли на итоговые цифры по верховой борьбе - 53% забрали хозяева при серьезном преимуществе гостей в росте и габаритах. Нонсенс.
Ситуацию мог исправить организованный подбор после кроссов, которого не было.
Причина номер 6 - системные проблемы с набором исполнителей на левом фланге обороны
Какой смысл перегружать правый фланг, стягивать туда всю оборону ЦСКА, если на левом фланге игнорируется Чернов и игнорируется по понятным причинам? Типичный момент на 82-й минуте: Кузяев прошёл несколько армейцев на силовом дриблинге, на скорости и под давлением решил бить почти с линии штрафной. Слева от него в штрафную врывается Чернов, врывается в огромную свободную зону, Кузяев не мог его не видеть - за мгновение до этого он был развернут корпусом в сторону Чернова, а перед ударом Чернов точно находился в досягаемой плоскости периферического зрения Далера. Это осознанное игнорирование с учётом возможностей Чернова как завершителя. Также в каждом матче игнорируют и Набиуллина.
Когда мяч все-таки доходил до Чернова в финальной трети соперника - 0 передач под удар, 3 навеса и 0 точных, 14 потерь и 1 загубленный момент в штрафной. Свет. Занавес.
Причина номер 7 - стандарты «Зенита» не сработали
«Зенит» подал 3 штрафных (2 Маркизио и 1 Шатов) только один был подготовлен под наработку, но Дзюба забрался в оффсайд. Ещё было 5 угловых, которые подавал в основном Шатов, но не только. На первом Маркизио забегал на 10-15 метров от ближней штанги под скидку в центр штрафной - слишком далеко для того, чтобы она была успешной. У соперника много времени, чтобы подстроиться под скидку. Остальные подачи были ещё менее опасны, причина - концентрация при реализации наработок, начертания которых безусловно проглядывались.
Непонятно, почему один угловой подавал Эрнани, в штрафной он нужнее. Бразилец также был единственным игроком на поле с плотным дальним ударом, могло пригодиться на подборе после подач. В целом же Шатов в этом матче не справился со стандартами. Также повлияло слишком большое количество исполнителей стандартов, кроме Шатова пробовали Маркизио, Кузяева и Эрнани.
Итог
«Зенит» лишился Нету на следующий матч из-за перебора карточек, усугубил травму Дзюбы и продолжает крутое пике. Месячный цикл с большим количеством выездов завершён. Надо признать, результаты матчей в цикле могли быть намного хуже. «Зенит» дополз до спасительного перерыва разобранным на молекулы соперниками. Пауза точно поможет перезагрузиться эмоционально, но решить проблемы с формой за пару недель не получится. Конец года будет сложным для команды Семака. Крутое пике продолжается, но у капитана лайнера ещё есть запас высоты.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
Причина краха номер 1 - полуфланги
"Зенит" не успевал перестроиться с 4-2-3-1 в оборонительный блок 4-4-2. При такой тактике вингеры должны быть физически выносливыми и интенсивными. Именно от их движения в большей степени зависит успешность оборонительного блока в переходных фазах. В успешном начале сезона одного из таких вингеров играл Ерохин и выдал лучший отрезок в карьере со всех точек зрения (4+3 по гол+пас только в лиге). Ещё лучше с перестроениями было, когда вингеров в тройке 4-2-3-1 играли Ерохин и Кузяев. Интенсивность и выносливость их стихия. Против ЦСКА таких вингеров играли Шатов и Мак. Оба не подходят под критерии, плюс оба не могут врываться в штрафную на дальнюю штангу под кроссы.
Ерохин в опорной зоне - пройденная при Манчини история, даже на ЧМ Черчесов видел Ерохина только на фланге. Семак забыл весь предыдущий опыт и разрушил ключевой фактор в его интерпретации схемы 4-2-3-1.
Причина номер 2 – высокий прессинг ЦСКА
Гончаренко подготовил тотальный высокий прессинг с разбором игроков 1 в 1. Крайние защитника Щенников и Ефремов поднимались в прессинге к крайним защитникам «Зенита». Иванович стал лидером команды по количеству передач и опаснейшим ошибкам в них. Если Щенников не успевал подняться в прессинг, Ивановича накрывал Влашич. 3 его отбора у серба позволили создать опаснейшие быстрые атаки.
Даже во втором тайме Гончаренко просил команду не останавливаться и не сбавлять интенсивность прессинга. После травмы Ахметова этот компонент «армейцев» просел (он был ключевым элементом прессинга), это совпало с перестроением «Зенита». Во втором тайме Семак сместил в центр Шатова и Кузяева для помощи в начале атаки и выходе из под прессинга. Стало лучше, но этого было мало.
Объем прессинга как главного инструмента в матче хорошо покажет соотношение рывков и спринтов при своем и чужом владении. Среди игроков старта ЦСКА общее количество рывков и спринтов при владении мячом своей команды – 265, при владении «Зенита» - 382, то есть в полтора раза больше. Для сравнения, у «Зенита» общее количество рывков и спринтов при владении мячом чужой команды – 373, с учетом не только стартовых игроков, но и сыгравших по тайму Дриусси и Заболотного.
Причина номер 3 – продолжающийся функциональный спад «Зенита»
Общие пробеги команд и разница между ними почти никак не коррелируют с результатом. Зато коррелируют скоростные показатели – количество и объем (дистанция на скоростях для рывков 5,5-7 м/с, для спринтов от 7 м/с) рывков и спринтов. Для «Зенита», как для вертикальной команды со ставкой на физику, это еще важнее.
Ни одна команда не может избежать функционального спада, рано или поздно это настигает всех. Задача тренера быть готовым к этому моменту – маскировать проблемы, изменить модель игры (не то же самое, что схему) и брать очки за счет фактора неизученности, а также иметь в обойме игроков на пике формы (очевидно, что не у всех одинаковые кондиции по тысячам причин). Таким игроком мог стать Кокорин.
У «Зенита» давно наметился спад по фитнес-статистике, наиболее яркое его проявление (до матча с ЦСКА) можно было наблюдать в Самаре. Общий объем спринтов в команде сильно просел. Если отбросить героический вклад Кузяева и некоторых других (иногда это Мак, Шатов, Чернов) в спринтах, то средние цифры будут просто удручающие.
По скоростной работе просел даже Ерохин. Точные цифры назвать сложно из-за его разных позиций на поле от матча к матчу, а также из-за разного количества игрового времени, но можно обозначить примерный диапазон падения объема скоростной работы – 20-25%.
ЦСКА выдал командную дистанцию на спринтах на 17% больше, на рывках похожая картина. Еще одна деталь – снижение максимальных скоростей футболистов «Зенита». На пике формы в «Зените» при Манчини и при Семаке целый ряд футболистов показывал максимальные скорости в районе 8.8-8.9 м/с (в отдельных матчах были рекорды более 9 м/с от Кузяева, Мевли и Ригони). Осенью началось падение и в этом компоненте, против «Крыльев советов» никто не перешагнул за 8,6 м/с. Против ЦСКА никто не перешагнул уже 8.4 м/с, и то это был Нету, пик формы которого пришелся на отрезок значительно более поздний, чем в среднем по команде из-за того, что он начинал сезон на лавке. Второй лучший – Чернов, объяснение аналогичное. Довольно показательно, что именно Чернова Семак отправил в штрафную в конце матча в качестве усиления давления и именно у него в концовке было 2 самых опасных момента. Единственный свежий игрок, которого можно было добавить в атаку (не считая замен), тоже был брошен вперед.
Если посмотреть средние цифры по максимальным скоростям, то уже виден серьезный спад, но если взять отдельных некогда скоростных футболистов, то картина еще более контрастная. Например, Ерохин и Мак, против ЦСКА выдали потолок скорости в 7.9 и 8.1 соответственно. Разница с их показателями на пике формы 0.7-1 м/с. В конкретных игровых эпизодах такая просадка по скорости просто пропасть.
Из этой тенденции спада выделяется только Далер «вечно on fire» Кузяев. Он традиционно стал лучшим на поле по фитнес-статистике по совокупности показателей и по большинству отдельных показателей (общий пробег, пробег на рывках, количество спринтов и рывков в атаке и по многим другим). При этом только за осень Кузяев несколько раз травмировался, а за несколько дней до ЦСКА в Бордо практически в одиночку спас матч «Зенита». Человек из стали.
Справедливости ради, есть объективные причины более тяжелой ситуации с формой, чем у остальных команд верхней части таблицы. «Зенит» провел на 4 матча больше в сезоне (квалификация ЛЕ), сильнее всего пострадал от занятых сборников на ЧМ, а каждый перерыв на сборные высаживает наиболее массовый десант в сборные разных стран. Это не оправдание чисто игровым проблемам, но усугубляющий фактор.
Причина номер 4 - диспетчер
У Ерохина ужасный пас на средние и дальние дистанции. Маркизио теоретически мог исполнить диспетчера, но он не владеет плотными диагоналями и забросами как Паредес, ему нужны были адресаты в центре и полуфлангах под передачи низом. Таких адресатов не было, в поисках вариантов между линиями он подставлялся под прессинг. 4 потери на своей половине поля, 8 потерь в целом всего за тайм игры. В моменте с первым голом его накрыли сразу тройкой прессингующих.
Ещё у Клаудио провал по единоборствам - всего 38% побед, 1 успешный отбор из 3-х и 2 подбора, что очень мало для опорника.
Семак имел полное право заменить итальянца ещё до перерыва, но должен был дать команде что-то взамен. Вместо этого во втором тайме опорную зону заняли Ерохин и Кузяев, оба были нужнее впереди, оба неспособны отдавать забросы и диагонали. Сергей Богданович пытался решить проблемы с начальной фазой построения атаки с помощью смещений Шатова в глубину, но так «Зенит» остался вообще без адресатов между линиями. Трио нападения оказалось полностью отрезано от команды.
Схема «Зенита» на второй тайм изменилась из-за широких ролей Шатова и Кузяева. Чтобы как-то компенсировать замену провалившегося Маркизио требовалось выпустить игрока с хотя бы какими-то диспетчерскими инструментами - Краневиттера (аргентинец вхолостую разминался половину тайма). Или изменить схему с акцентом на фланги. Ничего этого не произошло.
Итог: В роли диспетчера Ерохин создал только один убойный момент забросом в штрафную на Дзюбу (скриншот), с 2-х метров от вратарской Артём промазал.
Кликните, чтобы увеличить картинку
Для того, чтобы переложить эти функции на пасующих защитников, они должны располагаться довольно высоко, в пределах центральной линии. Иногда это получалось, например, на 70-й минуте, когда Нету отдавал заброс через полполя (его позиция на скриншоте в центре круга), Дзюба скинул на Заболотного, а Антон вечность подстраивался под удар с угла вратарской - не попал даже по мячу.
Кликните, чтобы увеличить картинку
Причина номер 5 - фланговые ловушки
С учётом вышеописанных проблем «Зенит» «ломился» через фланги, где «армейцы» готовили ловушки, закрывая атакующих в «коробочки» тремя прессингующими. В итоге фланговые защитники вынуждены были навешивать в штрафную, находясь на границах средней и финальной трети, то есть с позиций, абсолютно не подходящих для кроссов. Такие не подготовленные и обреченные кроссы повлияли на итоговые цифры по верховой борьбе - 53% забрали хозяева при серьезном преимуществе гостей в росте и габаритах. Нонсенс.
Ситуацию мог исправить организованный подбор после кроссов, которого не было.
Причина номер 6 - системные проблемы с набором исполнителей на левом фланге обороны
Какой смысл перегружать правый фланг, стягивать туда всю оборону ЦСКА, если на левом фланге игнорируется Чернов и игнорируется по понятным причинам? Типичный момент на 82-й минуте: Кузяев прошёл несколько армейцев на силовом дриблинге, на скорости и под давлением решил бить почти с линии штрафной. Слева от него в штрафную врывается Чернов, врывается в огромную свободную зону, Кузяев не мог его не видеть - за мгновение до этого он был развернут корпусом в сторону Чернова, а перед ударом Чернов точно находился в досягаемой плоскости периферического зрения Далера. Это осознанное игнорирование с учётом возможностей Чернова как завершителя. Также в каждом матче игнорируют и Набиуллина.
Когда мяч все-таки доходил до Чернова в финальной трети соперника - 0 передач под удар, 3 навеса и 0 точных, 14 потерь и 1 загубленный момент в штрафной. Свет. Занавес.
Причина номер 7 - стандарты «Зенита» не сработали
«Зенит» подал 3 штрафных (2 Маркизио и 1 Шатов) только один был подготовлен под наработку, но Дзюба забрался в оффсайд. Ещё было 5 угловых, которые подавал в основном Шатов, но не только. На первом Маркизио забегал на 10-15 метров от ближней штанги под скидку в центр штрафной - слишком далеко для того, чтобы она была успешной. У соперника много времени, чтобы подстроиться под скидку. Остальные подачи были ещё менее опасны, причина - концентрация при реализации наработок, начертания которых безусловно проглядывались.
Непонятно, почему один угловой подавал Эрнани, в штрафной он нужнее. Бразилец также был единственным игроком на поле с плотным дальним ударом, могло пригодиться на подборе после подач. В целом же Шатов в этом матче не справился со стандартами. Также повлияло слишком большое количество исполнителей стандартов, кроме Шатова пробовали Маркизио, Кузяева и Эрнани.
Итог
«Зенит» лишился Нету на следующий матч из-за перебора карточек, усугубил травму Дзюбы и продолжает крутое пике. Месячный цикл с большим количеством выездов завершён. Надо признать, результаты матчей в цикле могли быть намного хуже. «Зенит» дополз до спасительного перерыва разобранным на молекулы соперниками. Пауза точно поможет перезагрузиться эмоционально, но решить проблемы с формой за пару недель не получится. Конец года будет сложным для команды Семака. Крутое пике продолжается, но у капитана лайнера ещё есть запас высоты.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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