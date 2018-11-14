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Большинство тренеров РПЛ проголосовали за введение VAR со следующего сезона

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал о заседании тренеров клубов и руководства РПЛ по поводу введения сисеты VAR

"Мы собрали всех тренеров, чтобы услышать их мнение по VAR. Практически все проголосовали за введение системы. Теперь слово за РФС", – рассказал Шикунов.

ТАСС
Сегодня, 14:38
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#1  Роман Маманов   (Сегодня, 14:49)
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/e72
Регистрация: 14.11.2018 [жалоба]
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