Большинство тренеров РПЛ проголосовали за введение VAR со следующего сезона

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал о заседании тренеров клубов и руководства РПЛ по поводу введения сисеты VAR"Мы собрали всех тренеров, чтобы услышать их мнение по VAR. Практически все проголосовали за введение системы. Теперь слово за РФС", – рассказал Шикунов.