Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Руслан Пименов: если Ари будет забивать за сборную России важные мячи, то почему бы и нет?

Руслан Пименов: если Ари будет забивать за сборную России важные мячи, то почему бы и нет? Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу назначения капитаном национальной команды Юрия Газинского, прокомментировал приглашение в сборную форварда «Краснодара» Ари, рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с командой Германии и игры Лиги наций со сборной Швеции.

- Немало споров вызвало приглашение в сборную России натурализованного форварда Ари. Каково ваше мнение на этот счет?

- Ну, если оглянуться на прошедший чемпионат мира, то Марио Фернандес, конечно, очень нашей сборной помог. Маринато Гилерме в последних матчах за сборную играл хорошо, - приводит слова Пименова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - В целом, конечно, не могу сказать, что я за натурализацию игроков. Такое, двоякое впечатление. Но если Ари за сборную будет забивать важные мячи, то почему бы и нет? Если результат есть, можно отнестись к натурализации игроков лояльно.

- Некоторые специалисты считают, что у нас достаточно квалифицированных нападающих.

- Всегда были. Ну, просто сейчас сложная ситуация, может быть... С другой стороны, сегодня новое молодое хорошее поколение подрастает. Поэтому не знаю, насколько это оправдано — натурализовать Ари. Видимо, ему понравилась Россия, и он сам пошел на этот шаг и постепенно добился вызова в сборную. Это право человека, выбравшего свою вторую родину.

- На ноябрьские матчи капитаном сборной России назначен Юрий Газинский, призванный заменить в этой должности травмированного Артема Дзюбу. Какое у вас мнение по этому поводу?

- Думаю, внутри сборной разберутся, кто этого достоин. Кто больше был в команде, кто постарше, наверное... Если Газинский стал капитаном, то это взвешенное решение игроков и тренерского штаба. Ничего кардинально, думаю, это не меняет. Просто в команде новый капитан. Потому что на Дзюбу выпала большая физическая нагрузка, колено с ней не справилось, и, мы видим, случилась травма...

- Чего ждете от предстоящих матчей с командами Германии и Швеции?

- От контрольной игры со сборной Германии — новый состав, хотелось бы увидеть в деле ближайший резерв. Вне зависимости от того, кто будет у соперника играть. Потому что у сборной Германии сейчас тоже относительно новая команда будет. А в игре со шведами хотелось бы увидеть нашу победу. Сборная России уже приучила нас к тому, что в последнее время она всегда выигрывает. Что касается нашего соперника, то команда Швеции играет строго, ближе к немецкому стилю. То есть у них «физика» хорошая и четкое выполнение тренерской задумки. Дисциплина и порядок здесь на первом месте. Шведы, как и мы, дошли до четвертьфинала чемпионата мира. Это еще одно подтверждение знаменитой фразе о том, что порядок бьет класс. В общем будет интересный матч
Теги: Пименов Ари Сборная России
Сегодня, 17:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 17:43)
  • -2
  •  (2)

Видимо, ему понравилась Россия, и он сам пошел на этот шаг и постепенно добился вызова в сборную
видима в другую не попасть
Поэтому не знаю, насколько это оправдано — натурализовать Ари.
епта законы собственной страны нада знать и короче ответы станут
а ваще этому общежтиию уже больше тыщи лет ничего удивительного по факту синоним пиндосии там тоже приперлись со своим языком крестами духом абезьян позже завезли точняк нашу историю подсмотрели мы со скрепами они с американской мечтой
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.