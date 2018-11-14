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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Руслан Пименов: если Ари будет забивать за сборную России важные мячи, то почему бы и нет?
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу назначения капитаном национальной команды Юрия Газинского, прокомментировал приглашение в сборную форварда «Краснодара» Ари, рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с командой Германии и игры Лиги наций со сборной Швеции.
- Немало споров вызвало приглашение в сборную России натурализованного форварда Ари. Каково ваше мнение на этот счет?
- Ну, если оглянуться на прошедший чемпионат мира, то Марио Фернандес, конечно, очень нашей сборной помог. Маринато Гилерме в последних матчах за сборную играл хорошо, - приводит слова Пименова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - В целом, конечно, не могу сказать, что я за натурализацию игроков. Такое, двоякое впечатление. Но если Ари за сборную будет забивать важные мячи, то почему бы и нет? Если результат есть, можно отнестись к натурализации игроков лояльно.
- Некоторые специалисты считают, что у нас достаточно квалифицированных нападающих.
- Всегда были. Ну, просто сейчас сложная ситуация, может быть... С другой стороны, сегодня новое молодое хорошее поколение подрастает. Поэтому не знаю, насколько это оправдано — натурализовать Ари. Видимо, ему понравилась Россия, и он сам пошел на этот шаг и постепенно добился вызова в сборную. Это право человека, выбравшего свою вторую родину.
- На ноябрьские матчи капитаном сборной России назначен Юрий Газинский, призванный заменить в этой должности травмированного Артема Дзюбу. Какое у вас мнение по этому поводу?
- Думаю, внутри сборной разберутся, кто этого достоин. Кто больше был в команде, кто постарше, наверное... Если Газинский стал капитаном, то это взвешенное решение игроков и тренерского штаба. Ничего кардинально, думаю, это не меняет. Просто в команде новый капитан. Потому что на Дзюбу выпала большая физическая нагрузка, колено с ней не справилось, и, мы видим, случилась травма...
- Чего ждете от предстоящих матчей с командами Германии и Швеции?
- От контрольной игры со сборной Германии — новый состав, хотелось бы увидеть в деле ближайший резерв. Вне зависимости от того, кто будет у соперника играть. Потому что у сборной Германии сейчас тоже относительно новая команда будет. А в игре со шведами хотелось бы увидеть нашу победу. Сборная России уже приучила нас к тому, что в последнее время она всегда выигрывает. Что касается нашего соперника, то команда Швеции играет строго, ближе к немецкому стилю. То есть у них «физика» хорошая и четкое выполнение тренерской задумки. Дисциплина и порядок здесь на первом месте. Шведы, как и мы, дошли до четвертьфинала чемпионата мира. Это еще одно подтверждение знаменитой фразе о том, что порядок бьет класс. В общем будет интересный матч
- Немало споров вызвало приглашение в сборную России натурализованного форварда Ари. Каково ваше мнение на этот счет?
- Ну, если оглянуться на прошедший чемпионат мира, то Марио Фернандес, конечно, очень нашей сборной помог. Маринато Гилерме в последних матчах за сборную играл хорошо, - приводит слова Пименова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - В целом, конечно, не могу сказать, что я за натурализацию игроков. Такое, двоякое впечатление. Но если Ари за сборную будет забивать важные мячи, то почему бы и нет? Если результат есть, можно отнестись к натурализации игроков лояльно.
- Некоторые специалисты считают, что у нас достаточно квалифицированных нападающих.
- Всегда были. Ну, просто сейчас сложная ситуация, может быть... С другой стороны, сегодня новое молодое хорошее поколение подрастает. Поэтому не знаю, насколько это оправдано — натурализовать Ари. Видимо, ему понравилась Россия, и он сам пошел на этот шаг и постепенно добился вызова в сборную. Это право человека, выбравшего свою вторую родину.
- На ноябрьские матчи капитаном сборной России назначен Юрий Газинский, призванный заменить в этой должности травмированного Артема Дзюбу. Какое у вас мнение по этому поводу?
- Думаю, внутри сборной разберутся, кто этого достоин. Кто больше был в команде, кто постарше, наверное... Если Газинский стал капитаном, то это взвешенное решение игроков и тренерского штаба. Ничего кардинально, думаю, это не меняет. Просто в команде новый капитан. Потому что на Дзюбу выпала большая физическая нагрузка, колено с ней не справилось, и, мы видим, случилась травма...
- Чего ждете от предстоящих матчей с командами Германии и Швеции?
- От контрольной игры со сборной Германии — новый состав, хотелось бы увидеть в деле ближайший резерв. Вне зависимости от того, кто будет у соперника играть. Потому что у сборной Германии сейчас тоже относительно новая команда будет. А в игре со шведами хотелось бы увидеть нашу победу. Сборная России уже приучила нас к тому, что в последнее время она всегда выигрывает. Что касается нашего соперника, то команда Швеции играет строго, ближе к немецкому стилю. То есть у них «физика» хорошая и четкое выполнение тренерской задумки. Дисциплина и порядок здесь на первом месте. Шведы, как и мы, дошли до четвертьфинала чемпионата мира. Это еще одно подтверждение знаменитой фразе о том, что порядок бьет класс. В общем будет интересный матч
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