"Краснодар" лишился основного игрока на матч со "Спартаком"

Основной защитник "Краснодара" Диего Коста не примет участия в матче 26-го тура РПЛ против "Спартака" из-за дисквалификации.
Футболист получил предупреждение во встрече с "Балтикой", которое стало для него восьмым в текущем розыгрыше чемпионата России. Это автоматически повлекло за собой пропуск следующей игры.

Таким образом, Коста не сыграет против московской команды в следующем туре. Встреча между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдёт 23 апреля на арене "красно-белых".

