"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии

"Бавария" оформила чемпионство в Бундеслиге, обыграв "Штутгарт" в матче 30-го тура - 4:2.

Фото: Getty Images

Гости открыли счёт, однако мюнхенцы быстро восстановили равновесие и ещё до перерыва вышли вперёд. Во втором тайме "Бавария" увеличила преимущество, забив ещё дважды, тогда как "Штутгарт" сумел ответить лишь одним мячом.



После этой победы команда из Мюнхена набрала 79 очков и стала недосягаемой для преследователей, досрочно оформив титул. Для клуба это чемпионство стало 35-м в истории.

