Динамо Мх
0 - 1
Зенит
Спартак
3 - 1
Ахмат
Краснодар
2 - 2
Балтика

Суперкомпьютер назвал главного претендента на чемпионство после осечки "Краснодара"

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ после 25-го тура, назвав "Зенит" главным претендентом на титул.
Фото: ФК "Зенит"
По данным аналитической модели, вероятность чемпионства петербургского клуба составляет 67,9%, тогда как у "Краснодара" этот показатель равен 31,8%.

После 25 матчей "Зенит" возглавляет чемпионат, имея 55 очков. "Краснодар" идёт следом с 54 баллами. В предыдущем туре команда из Санкт-Петербурга обыграла махачкалинское "Динамо" (1:0), а южане сыграли вничью с "Балтикой" (2:2).

В следующем туре "Краснодар" 23 апреля проведёт выездной матч со "Спартаком", а "Зенит" днём ранее сыграет в гостях с "Локомотивом".

