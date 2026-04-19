"Зенит" впервые в сезоне вышел на первое место в РПЛ

"Зенит" впервые в текущем сезоне единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ по итогам тура.
Петербургский клуб вышел на чистое первое место после 25-го тура благодаря осечке "Краснодара", который сыграл вничью с "Балтикой" (2:2).

До этого по ходу чемпионата лидерство в разные периоды удерживали "Краснодар", "Локомотив" и ЦСКА, однако команда из Санкт-Петербурга ни разу не завершала тур на первой строчке.

За пять туров до окончания сезона "Зенит" набрал 55 очков и опережает "Краснодар" на один балл. При равенстве очков преимущество будет на стороне петербуржцев за счёт лучших результатов в очных встречах.

