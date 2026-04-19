Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
АхматЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
Балтика2 тайм

"Следи за языком". Талалаев вступил в перепалку с Радимовым в прямом эфире

Наставник "Балтики" Андрей Талалаев вступил в словесный конфликт с Владиславом Радимовым в ходе прямой трансляции матча 25-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Балтика"
В ходе диалога наставник калининградской команды отреагировал на манеру обращения со стороны бывшего футболиста сборной России и сделал замечание.

- Андрюш, смотри, у меня такой вопрос. Мы садимся в машину времени…

- Панибратство оставь себе, молодёжь. Мы в эфире, давай обращаться по законам эфира.

Можешь просто Андрей обращаться, мне этого будет достаточно. Но ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто и всё, - сказал Талалаев в эфире "Матч Премьер".

Матч проходит в эти минуты, "Балтика" ведёт со счётом 1:0. После 24 туров "Краснодар" располагается на второй позиции с 53 очками, тогда как калининградская команда набрала 44 балла и занимает четвёртое место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится