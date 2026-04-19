Команда из Манчестера вышла вперёд благодаря голу Райана Шерки, однако вскоре "Арсенал" сумел отыграться - отличился Кай Хаверц. Во втором тайме победу "горожанам" принёс мяч Эрлинга Холанда.
"Манчестер Сити" набрал 67 очков и располагается на второй позиции. "Арсенал", имея в активе 70 баллов, сохраняет лидерство в чемпионате. При этом у команды Хосепа Гвардиолы остаётся один матч в запасе.
"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и сократил отставание в таблице
"Манчестер Сити" одержал победу над "Арсеналом" в матче 33-го тура АПЛ - 2:1.
