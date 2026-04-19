Российский голкипер Матвей Сафонов начнёт игру с первых минут. Для вратаря этот выход станет 16-м подряд в составе парижской команды.
В старт парижан вошли: Сафонов, Хакими, Пачо, Эрнандес, Забарный, Бералдо, Витинья, Маюлу, Баркола, Дуэ, Рамуш.
В нынешнем сезоне голкипер провёл 19 игр во всех турнирах, из которых в девяти случаях не пропустил ни одного мяча.
Сафонов снова начнёт матч "ПСЖ" с первых минут
Рулевой "ПСЖ" Луис Энрике определился с составом на поединок против "Лиона".
Фото: Getty Images