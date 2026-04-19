Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
АхматЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
Балтика2 тайм

Карседо прокомментировал победу "Спартака" над "Ахматом"

Рулевой столичного "Спартака" Хуан Карседо после победной игры с "Ахматом" (3:1).
Фото: ФК "Спартак"
Наставник отметил качество игры и подчеркнул вклад всей команды.

- Во-первых, поздравляю "Спартак" с праздником, с днём рождения. Мы провели хороший матч, я всем доволен. И Самошников, и Зорин вернулись в общую группу. Давно их ждали. Важно, чтобы вся команда вносила вклад, была компактной и давала результат, - передаёт слова тренера "Чемпионат".

После 25 туров московский клуб занимает четвёртую позицию, имея 45 очков. "Ахмат" с 31 баллом располагается на девятом месте.

В следующем туре "Спартак" сыграет дома с "Краснодаром" 23 апреля, а грозненская команда в тот же день проведёт встречу с "Балтикой".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится