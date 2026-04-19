Счёт в игре открыл защитник гостей Мингиян Бевеев. После перерыва "Краснодар" отыгрался благодаря голу Хуана Боселли, однако затем Максим Петров вновь вывел калининградскую команду вперёд после ошибки в обороне. В концовке встречи хозяева ушли от поражения - отличился Жубал.
После 25 туров "Краснодар" набрал 54 очка и занимает второе место, уступая "Зениту" на один балл. "Балтика" с 45 очками располагается на четвёртой позиции.
Чемпионат России. 25 тур
Голы: Бевеев, 43, Боселли, 63, Петров Максим, 67, Жубал, 90+2
"Краснодар": Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес (Пальцев, 72), Сперцян, Батчи (Жубал, 90+2), Черников, Кривцов, Кордоба, Боселли (Мозес, 62)
"Балтика": Кукушкин, Варатынов, Гассама (Рядно, 69), Андраде, Бевеев, Филин, Беликов (Мендель, 46), Петров Илья (Манелий, 46), Титков, Петров Максим (Андерсонн 90), Ласерда (Оффор, 69)
Предупреждения: Беликов, 17, Черников, 22, Петров Илья, 24, Диего Коста, 69, Гонсалес, 72, Мозес, 81, Кукушкин, 86, Оффор, 90+4
"Краснодар" не смог обыграть "Балтику" и лишился лидерства в РПЛ
"Краснодар" в матче 25-го тура чемпионата России на своём поле поделил очки с "Балтикой" - 2:2.
