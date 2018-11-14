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Братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого в "Витессе"

Экс-защитники ЦСКА и сборной России братья Алексей и Василий Березуцкие войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого в "Витессе". Вместе со Слуцким в Голландии уже работает бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

36-летние Березуцкие в июле этого года объявили о завершении игровой карьеры. Ожидается, что они присоединятся к "Витессу" в ближайшее время.

"Витесс" после 12 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Голландии 7-е место, набрав 18 очков.

Sport24
Теги: Березуцкий В. Березуцкий А. Витесс Слуцкий
Сегодня, 18:06
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#8  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 18:34)
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
только недавно один из этих дубовицких рассказывал, что видеть мяч уже не может и вообще от футбола тошнит...


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#7  пушкин  спб (Сегодня, 18:32)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Писдец команде, не успела начаться.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#6  К.А.  Столица (Сегодня, 18:28)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Вдвоём на одно штатное место?

по очереди будут .


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 18:26)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вдвоём на одно штатное место?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
В качестве вышибал, не иначе.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 18:19)
  • +1
  •  (3)

Похоже, Лёня исчерпал меры морального воздействия на голландцев, остались только физического... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 18:15)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
уже войдут?только что читал что "могут войти"
так то им удачи
посмотрим что получится

И место у Витесса уже 7-е, а недавно читал было 6-е... confused
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 18:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
уже войдут?только что читал что "могут войти"
так то им удачи
посмотрим что получится


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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