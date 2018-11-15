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Андрей Лексаков: Березуцкие обучаются на лицензию А

Братьям Алексею и Василию Березуцким, получающих тренерскую лицензию А, стоит попробовать себя в роли помощников Леонида Слуцкого в голландском клубе "Витесс", заявил генеральный директор академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков.

Братья Березуцкие, которым летом исполнилось по 36 лет, объявили о завершении выступлений в профессиональном футболе в июле.

"Братья Березуцкие обучаются на лицензию А, в декабре будет последняя сессия и экзамены. Трудно сказать, смогут ли они добиться таких больших высот в тренерской карьере, как это было в игровой, для начала нужно себя попробовать в этом нелегком деле.

Мне Алексей и Василий ничего не говорили о "Витессе". С Леонидом Слуцким я тоже не общался на эту тему. Но если такой вариант есть, то, конечно, надо попробовать. Лицензия, которую они получат, позволяет работать помощниками главного тренера. Они достаточно опытные ребята, работали со многими тренерами как футболисты. Если Березуцкие обратятся за советом, то помогу им", - цитирует Лексакова РИА Новости.
Теги: Лексаков Березуцкий В.
Сегодня, 15:44
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