Моуринью определился с будущим Винисиуса в "Реале" - источник

Жозе Моуринью рассчитывает на Винисиуса Жуниора в "Реале" и не намерен расставаться с бразильским форвардом после возможного возвращения в мадридский клуб.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, португальский специалист не просил руководство продавать нападающего и не ставил подобных условий во время переговоров. Более того, окружение Винисиуса получило сигналы о том, что Моуринью высоко ценит футболиста и заинтересован в совместной работе.



Бразилец выступает за "Реал" с 2018 года, когда перебрался в Испанию из "Фламенго" за 45 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с мадридцами рассчитано до лета 2027 года.