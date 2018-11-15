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"Хватит ерундой заниматься, епт". Карпин приглашает болельщиков на матч с ЦСКА (видео)

Пресс-служба "Ростова" опубликовала видео с приглашением главного тренера Валерия Карпина на матч 16-го тура чемпионата России с ЦСКА.

"Хватит ерундой заниматься. Приходи на "Ростов-Арену". Ждем только тебя", - сказал Карпин.

Матч "Ростов" - ЦСКА состоится 2 декабря, начало - в 16.30 по московскому времени.

Теги: Карпин Ростов ЦСКА Видео
Сегодня, 16:14
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#3  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
В порядке...Ростов его команда, его город....и мужиком показал себя, в отличии от Кононова...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#2  Dazai  Paradise (Сегодня, 16:23)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
А мне понравилось!)


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 16:20)
  • +1
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ой, автор такой оригинальный, так смешно пошутил


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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